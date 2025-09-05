مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام کرد: نظر به درخواست‌های مکرر شماری از داوطلبان به منظور مساعدت و فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ که در بازه زمانی مقرر برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، مقرر شد فرصتی ایجاد شود تا بتوانند از روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه تا پایان روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه با مراجعه درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.