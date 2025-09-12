عضو کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با ایلنا:
تا زمانی که مولدسازی را اجرا نکنیم دولت همچنان با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این دولت فربه ای که داریم، هر سال کسری بودجه دارد و باید دولت را کوچک کنیم و اقتصاد را به مردم بسپاریم. دولت باید فقط نقش نظارتی و کنترلی داشته باشد و از تصدیگری و بنگاهداری دوری کند.
علیرضا زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره کسری بودجه دولت گفت: مشکل اساسی ما هزینههای جاری دولت است، نه فقط این دولت بلکه در دولتهای گذشته نیز این مشکل وجود داشته است. ما به دنبال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تحویل اقتصاد به مردم نرفتهایم. خدماتی که امروز دولت با نیروهای بسیار زیاد به مردم ارائه میدهد، با هزینههای بسیار بالا انجام میشود و باید این خدمات را به بخش خصوصی در حوزههای مختلف مانند کشاورزی، صنعت و خدمات واگذار کنیم.
وی ادامه داد: خود دولت به طور مستقیم خدمات زیادی به مردم ارائه میدهد و باید هزینهها را کاهش دهد تا درآمدها به نفع مردم برگردد. این هزینهها باید کاهش پیدا کند. بنابراین، تا زمانی که ما بحث مولدسازی را اجرا نکنیم، ماده پنجم برنامه هفتم مردمیسازی اقتصاد را عملی نکنیم، اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا نکنیم و دولت را کوچک نکنیم، به همین وضعیت ادامه خواهیم داد.
زندیان تصریح کرد: در کنار دولت، سیستم بانکی ما هم باید به وظایف خود بپردازد. سیستم بانکی باید تسهیلات را در اختیار جامعه هدف و تولیدکنندگان قرار دهد این غلط است که امروز سیستم بانکی ما خودش بنگاهداری میکند این کار با هیچ کدام از قوانین ما سازگار نیست. سیستم بانکی باید ریلگذاری کند و تسهیلات را در اختیار جامعه هدف قرار دهد.
وی ادامه داد: تولیدکنندگانی که امروز با ظرفیتهای ۵۰ درصد، ۴۰ درصد و حتی ۳۰ درصد کار میکنند، به دلیل مشکل سرمایه در گردش با چالش مواجه هستند. تسهیلات باید برای این بنگاهها ایجاد شود تا ارزآوری افزایش یابد، صادرات رونق پیدا کند و تراز تجاری مثبت شود. وقتی که ساختاری حرکت نکرده و براساس کار پیش نمیرویم قطعا با مشکل کسری بودجه مواجه خواهیم شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: امروز اگر حتی بودجه سه یا چهار سازمان را هم کم کنند اما این ساختار عریض و طویل که دولت در کشور دارد را کوچک نکنند باز هم همین آش و همین کاسه است. مجلس و کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی باید نظارت کنند تا مشخص شود بودجههایی که به خیلی از نهادها و سازمانها اختصاص پیدا میکند در مسیر خودش هزینه میشود. اما من اعتقادم این است که تا زمانی که دولت کوچک نشود و هزینههای جاری دولت را کاهش ندهیم متاسفانه این مشکل را خواهیم داشت.
زندیان در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره نارضایتیهای ایجاد شده به دلیل حذف دهکها گفت: اعتقاد من این است که دولت باید در هر حوزهای که وارد میشود، به برنامههای خود پایبند باشد و از سیاستهای کلی تبعیت کند. شعارش داده میشود اما تبعیت نمیشود و باید با کار کارشناسی اقدامات انجام شود.