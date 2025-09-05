در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
توضیح رئیس سازمان زندانها درباره شکایت از رژیم صهیونیستی در پی حمله به زندان اوین
رئیس سازمان زندانها درباره شکایت این سازمان از رژیم صهیونیستی در پی حمله به زندان اوین توضیحاتی ارائه کرد.
غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین آیا سازمان زندانها در این زمینه شکایتی را مطرح کرده است، گفت: بله از طریق مبادی مربوطه این اقدام صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: از نگاه دیدهبانی حقوق بشر عرض میکنم که حمله به زندان اوین جنایت علیه بشریت بود و ما این موضوع را پیگیری کردهایم.
رئیس سازمان زندانها ادامه داد: حمله به زندان اوین از طریق سازمان عفو بینالملل هم مورد محکومیت قرار گرفته است.
رئیس سازمان زندانها درباره شکایت این سازمان از رژیم صهیونیستی به دلیل حمله به زندان اوین گفت: در این زمینه شکایت کردهایم و از طریق مبادی مربوطه پیگیریهای لازم صورت خواهد گرفت.