در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

پاسخ صالحی‌ امیری به انتقادها از برگزاری کنسرت در اماکن تاریخی/ همه نظام‌های مراقبتی و حفاظتی  رعایت می‌شود

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هدف از برگزاری کنسرت‌ها و رویدادها در اماکن تاریخی و باستانی را معرفی جذابیت‌های ایران به نسل جوان عنوان کرد و گفت: همه نظام‌های مراقبتی و حفاظتی در این رویدادها رعایت می‌شود.

سیدرضا صالحی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که فعالان میراث فرهنگی از برگزاری کنسرت‌ها در اماکن  تاریخی و آثار باستانی ابزار نگرانی می‌کنند که شاید آسیبی  برای این سازه‌های تاریخی  رخ دهد، گفت: این دغدغه‌هایی است که بی‌جهت ایجاد می‌شود و من از  اصحاب  رسانه‌، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها تقاضا می‌کنم از اظهارنظرهای غیرکارشناسی پرهیز کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مراحل صدور مجوز کنسرت‌ها در اماکن تاریخی و باستانی، بیان کرد: یک کمیته در وزارتخانه زیر نظر معاونت میراث قرار دارد که برای صدور مجوز و نظارت بر  برگزاری رویدادها در مراکز تاریخی تشکیل شده است که تمامی بررسی‌های لازم در آنجا صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: همین نوروز با حضور ۵۰۰ هزار نفر در تخت جمشید رویداد داشتیم. رویدادی در حافظیه و همه جاهای دیگر کشور داشتیم، اتفاقی رخ نمی‌دهد چراکه همه نظام‌های مراقبتی و حفاظتی  رعایت می‌شود.

صالحی امیری ادامه داد: در تخت جمشید که در حال حاضر ارکستر سمفونیک ارمنستان شنبه خواهد نواخت، همه برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم در چارچوب قواعد میراث، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده و نظر  کارشناسان  ارشد ما این است که دغدغه‌ای وجود ندارد.

وی در پاسخ به این که آیا در سایر آثار باستانی کشورمان هم کنسرت‌های موسیقی و رویدادهای فرهنگی برگزار خواهد، گفت: بله، برگزاری همه کنسرت‌ها باید به معاونت میراث و  در کمیته‌ای   که برای برگزاری رویدادها تعریف شده بیاید، آنجا  بعد از ارزیابی‌هایی که انجام می‌دهند و ملاحظاتی که دارند مجوز صادر و   آن کنسرت امکان برگزاری دارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هدف از برگزاری کنسرت‌ها و رویدادها در اماکن تاریخی و باستانی را معرفی   جذابیت‌های ایران به نسل جوان عنوان کرد.

انتهای پیام/
خبرنگار : سمیرا عالم پناه
