در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
پاسخ صالحی امیری به انتقادها از برگزاری کنسرت در اماکن تاریخی/ همه نظامهای مراقبتی و حفاظتی رعایت میشود
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هدف از برگزاری کنسرتها و رویدادها در اماکن تاریخی و باستانی را معرفی جذابیتهای ایران به نسل جوان عنوان کرد و گفت: همه نظامهای مراقبتی و حفاظتی در این رویدادها رعایت میشود.
سیدرضا صالحی امیری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه فعالان میراث فرهنگی از برگزاری کنسرتها در اماکن تاریخی و آثار باستانی ابزار نگرانی میکنند که شاید آسیبی برای این سازههای تاریخی رخ دهد، گفت: این دغدغههایی است که بیجهت ایجاد میشود و من از اصحاب رسانه، سایتها و خبرگزاریها تقاضا میکنم از اظهارنظرهای غیرکارشناسی پرهیز کنند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مراحل صدور مجوز کنسرتها در اماکن تاریخی و باستانی، بیان کرد: یک کمیته در وزارتخانه زیر نظر معاونت میراث قرار دارد که برای صدور مجوز و نظارت بر برگزاری رویدادها در مراکز تاریخی تشکیل شده است که تمامی بررسیهای لازم در آنجا صورت میگیرد.
وی یادآور شد: همین نوروز با حضور ۵۰۰ هزار نفر در تخت جمشید رویداد داشتیم. رویدادی در حافظیه و همه جاهای دیگر کشور داشتیم، اتفاقی رخ نمیدهد چراکه همه نظامهای مراقبتی و حفاظتی رعایت میشود.
صالحی امیری ادامه داد: در تخت جمشید که در حال حاضر ارکستر سمفونیک ارمنستان شنبه خواهد نواخت، همه برنامهریزیها و تمهیدات لازم در چارچوب قواعد میراث، پیشبینی و برنامهریزی شده و نظر کارشناسان ارشد ما این است که دغدغهای وجود ندارد.
وی در پاسخ به این که آیا در سایر آثار باستانی کشورمان هم کنسرتهای موسیقی و رویدادهای فرهنگی برگزار خواهد، گفت: بله، برگزاری همه کنسرتها باید به معاونت میراث و در کمیتهای که برای برگزاری رویدادها تعریف شده بیاید، آنجا بعد از ارزیابیهایی که انجام میدهند و ملاحظاتی که دارند مجوز صادر و آن کنسرت امکان برگزاری دارد.
