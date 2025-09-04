خبرگزاری کار ایران
سرلشکر عبداللهی:

نیروهای مسلح آماده‌تر از پیش هستند

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) در پیامی فرا رسیدن میلاد مسعود پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد(صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) و آغاز هفته وحدت را به ملت بزرگ ایران , و امت اسلامی تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، در پیام سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی آمده است؛ فرا رسیدن هفته وحدت که با نام مبارک پیامبر اعظم (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) پیوند خورده، فرصتی است تا با تامل در آموزه های نورانی آن حضرت وحدت و همبستگی را بیش از پیش در کشور عزیزمان ایران و امت اسلامی تقویت کنیم.

 اتحاد مقدسی که در جنگ تحمیلی 12 روزه با هوشیاری و هوشمندی ملت قهرمان و منسجم ایران همچون دوران دفاع مقدس ۸ ساله و توطئه های مختلف بر علیه کشور رقم خورد نه تنها دشمن صهیونیستی و آمریکا را در پی گیری اهداف خصمانه خود، علیه کشور ناکام گذاشت، که جلوه ای زیبا و ماندگار از همبستگی ملی ایرانیان را به جهانیان نشان داد.

 نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاسی از آموزه های الهام بخش و وحدت آفرین قرآن و  اسلام عزیز و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) و بر اساس وظایف ذاتی خود همواره در آمادگی کامل برای حفاظت از کیان کشور، امنیت ملی و دستاوردهای انقلاب اسلامی به سر می برند و نسبت به قبل از جنگ تحمیلی اخیرآماده تر و از دستاوردهای بالاتر و بیشتری برخوردار هستند و ملت عزیز ایران نباید هیچ گونه نگرانی نسبت به آینده داشته باشند. دشمن با جنگ روانی و رسانه ای در صدد است فضای کشور را ملتهب کند، در حالی که خود در عرصه های مختلف دچار مشکلات فراوانی در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی می باشد.

 

انتهای پیام/
