سفیر استرالیا از ایران خارج شد

سفیر استرالیا از ایران خارج شد
کد خبر : 1681990
سخنگوی وزارت امور خارجه از خروج سفیر استرالیا از ایران خبر داد و گفت: طبق عرف و قوانین حقوق دیپلماتیک در واکنش به اقدام استرالیا، جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلا سطح حضور دیپلماتیک استرالیا را در ایران کاهش داده است.

یه گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه اقدام دولت استرالیا در کاهش سطح روابط دیپلماتیک، ناموجه است، گفت: ما از کاهش سطح روابط استقبال نمی‌کنیم چون معتقدیم هیچ دلیل و توجیهی برای این کار وجود نداشت و روابط دو ملت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه طبق عرف و قوانین حقوق دیپلماتیک در واکنش به اقدام استرالیا، جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلا سطح حضور دیپلماتیک استرالیا را در ایران کاهش داده است؛ از خروج سفیر استرالیا از ایران خبر داد.

 

بقائی با تأکید بر اینکه بخش کنسولی سفارت ما در کانبرا فعال است، گفت: علی‌رغم محدودیت‌های ایجاد شده برای سفارت سعی می‌کنیم خدمات کنسولی لازم را به هم‌وطنان ایرانی مقیم استرالیا انجام بدهیم.

 

وی در پایان تصریح کرد: اتهام یهودی‌ستیزی علیه ایران، اتهامی مضحک و بی‌اساس است.

