حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان:
رعایت نکات امنیتی در استانی مثل سیستان و بلوچستان باید در اولویت باشد
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: همه ایرانیان از هر قوم و مذهبی فدایی کشور هستند و وحدت ایجاد شده در جنگ دوازده روزه به خوبی این امر مهم را ثابت کرد، اما تهیه امکانات و تجهیزات رزمی که بحمدالله در صنایع دفاعی کشور ساخته میشود و رعایت دقیق نکات امنیتی در بین نیروهای مسلح خصوصا در استانی مثل سیستان و بلوچستان باید در اولویت باشد تا از شهادت مرزبانان و سایر اقشار جامعه که سرمایههای این نظام هستند جلوگیری شود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین بر اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری خاصه بر اصلاح قرارهای تامین و وضع قرار بازداشت موقت و تشدید مجازات در جرایم خشن تاکید داشت.
وی در ادامه ضمن تقدیر از نقش نیروهای امنیتی و نظامی در حفظ امنیت استانهای مرزی خصوصا استان پهناور سیستان و بلوچستان، انسجام حاکم بر نیروهای عمل کننده اعم از امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی و همراهی مردم غیور استان اعم از سنی و شیعه در عملیاتهای اخیر علیه گروهکهای معاند را رمز موفقیت آنان دانست و بر تداوم این وحدت تاکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان در پایان ضمن تقدیر از نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح استان در پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از سلامت نیروهای مسلح خاطر نشان ساخت: با همکاری خوب فرماندهان نظامی و انتظامی بحمدالله شاهد نتایج اثر بخشی در کاهش جرایم در سطح نیروهای مسلح خصوصا در استان سیستان وبلوچستان هستیم.
شایان ذکر است اعضای حاضر در ابتدا به نقطه نظرات خود پرداخته و گزارشی از عملکرد مجموعه خود ارائه کردند.
همچنین سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن تقدیر از اقدامات میدانی و سرکشیهای موثر عضو عالی شورای قضایی قوه از مرزها و نظارت دقیق بر اقدامات امنیتی نیروهای مسلح از عملکرد سازمان قضایی و حضور در جلسه مذکور تقدیر کرد.