نشست هم اندیشی اعضای فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس با حضور شریعتمداری

به گزارش ایلنا، نشست هم اندیشی اعضای فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی و محمد شریعتمداری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس عصر روز گذشته(چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴) با حضور زینب قیصری رئیس این فراکسیون و سایر نمایندگان مجلس عضو آن، به میزبانی گروه صنعتی پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.

رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس: اصلاح فرمول خوراک، ایجاد نهاد تنظیم‌گر و تصویب اساسنامه شرکت پتروشیمی به عنوان سه دغدغه اصلی مجلس در حوزه پتروشیمی است

زینب قیصری رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس در این جلسه با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ارزآورترین صنعت کشور است، گفت: این صنعت مشکلاتی دارد که اگر در قد و قامت خود دیده نشده و برنامه هایی برای آن نداشته باشیم نمی توانیم به اهداف تعیین شده در قانون برنامه هفتم برسیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این فراکسیون با ۳۵ عضو آشنا به حوزه صنعت پتروشیمی و با دغدغه حمایت در کنار نظارت تشکیل شده است، گفت: ما تلاش داریم مواردی که خلاء قانونی دارد را احصاء کنیم تا بتوانیم به این حوزه کمک کنیم.

وی همچنین با اشاره به مشکلات صنعت پتروشیمی عنوان کرد: تأمین خوراک پتروشیمی امروز به عنوان یک دغدغه بسیار مهم است تا بیشترین بهره وری را بتواند برای این صنعت ایجاد کند. از سوی دیگر اساسنامه شرکت صنایع پتروشیمی از دیگر موضوعات مهم مد نظر این فراکسیون است که لازم است بر اساس شرایط و قوانین روز، اصلاح شود تا به عنوان یک سازمان توسعه ای فعالیت کند.

قیصری با اشاره به نقش تنظیم گر سند پتروشیمی اظهار داشت: امروز نهادهای تنظیم گر به سرعت وارد کار می شود اما در ایران این کار برای هر صنعت، ۲۰ سال طول می کشد که امروز توانسته ایم این موضوع را در حوزه پتروشیمی دنبال کنیم که بعد از تنظیم گری برق در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن، اصلاح فرمول خوراک، ایجاد نهاد تنظیم ‌گر و تصویب اساسنامه شرکت پتروشیمی را مهم ترین دغدغه و هدف فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی عنوان کرد و افزود: ایده آل ما برای صنعت پتروشیمی، تحقق سنجه هایی است که آنها را تعیین کرده ایم.

وی در ادامه وضعیت امروز پتروشیمی با دو سال قبل بسیار متفاوت دانست و افزود: ما تلاش داریم در کنار قانونگذاری تمام وظایف خود در حوزه نظارت را انجام دهیم. صنایع پتروشیمی بزرگ ترین صنایع استفاده کننده گاز هستند از این رو باید در این حوزه نیز اقداماتی صورت گیرد.

فتح الله توسلی نیز در این جلسه با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در بسیاری از برهه ها آبروی کشور را خریده است، عنوان کرد: بخشی از درآمدهای کشور حاصل زحمات همکاران پتروشیمی است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس ارزش محصولات پتروشیمی در جهان حدود ۶۵۰ میلیارد دلار بوده است که در آینده نزدیک به بیش از یک تریلیون دلار می رسد، تأکید کرد: ما باید تلاش کنیم تا جایگاه خود را در این حوزه پیدا کنیم.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان با انتقاد از شفافیت کم در حوزه پتروشیمی که باعث افزایش فساد می شود، عنوان کرد: توزیع جغرافیایی صنایع پایین دستی و بالادستی پتروشیمی در کشور باید به صورت عادلانه باشد.

روح الله ایزدخواه در ادامه این جلسه هولدینگ خلیج فارس را پیشانی صادرات غیرنفتی کشور دانست و افزود: امروز نیازمند یک جهش در این حوزه هستیم و هولدینگ باید در این راستا تلاش کند تا زیرساخت های صادرات محصولات غیرنفتی را بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت توسعه دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی توسعه پارک های شیمیایی قرار بود زنجیره پتروشیمی کشور برای توسعه این حوزه باشد که متأسفانه راکد است، عنوان کرد: امروز باید از نگاه سنتی به یک شرکت صنعتی گذر کنیم و مزیت های منطقه ای برای پتروشیمی را احصاء کنیم.

بر اساس این گزارش امید نصیبی نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه تعیین تکلیف پتروشیمی ممسنی از مطالبات جدی مردم منطقه است، گفت: تا کنون هر ایرادی به این پتروشیمی گرفته بود را برطرف کردیم اما هنوز تکلیف آن مشخص نشده است.

سید مرتضی محمودی نیز در این جلسه با بیان اینکه هولدینگ خلیج فارس سهم بزرگی در تأمین ارز کشور داشته است، گفت: این هولدینگ باعظمت با چنین جایگاهی قرار است بخشی از واگذاری های شستا و برخی از شرکت های پراکنده که در کشور را داشته باشد چرا که ظرفیت بسیار بالایی دارد اما در کنار آن باید به برخی از انتصابات که قرار است در پتروشیمی صورت گیرد توجه ویژه شود.

وی در ادامه پتروشیمی خلیج فارس را در حوزه نفت و گاز و صنعت پتروشیمی، پیشرو دانست و افزود: از در دسترس ترین نقاط برای اینکه مورد هدف دشمن قرار گیرد، پتروشیمی ها و صنایع نفتی هستند اما تمامی کادر آن زیر سایه جنگ به فعالیت خود ادامه دادند.

ابوالفضل ظهره وند در ادامه این جلسه، با اشاره به ساختارهای کشور به ویژه در حوزه صنعت، اظهار داشت: متأسفانه ساختار کشور به گونه ای است که ایجاد تحول در آن دشوار شده است. پتروشیمی خلیج فارس با ظرفیت هایی که دارد باید تلاش کند تا مهد این تحول نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه ای باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گاهی برخی از پروژه ها را به اشتباه در کشور کلید زده ایم که تبدیل به تهدید شده اما می توانیم این تهدیدها را در اسرع وقت به فرصت تبدیل کنیم و یکی از آنها نیز خط لوله های گاز است که باید به درستی از آن استفاده کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با بیان اینکه باید از فرصت صادرات محصولات پتروشیمی استفاده کرد، گفت: امروز بسیاری از کشورها در حال تبادل محصولات پتروشیمی با کشورهای همسایه ما هستند در حالی که امکان فروش نفت و گاز و محصولات پتروشیمی از ایران به آنها بسیار راحت تر بوده و کیفیت محصولات ما نیز مطلوب تر است از این رو باید عزم و اراده جدی تری برای ایجاد تحول در این حوزه داشته باشیم.

سیدجواد حسینی کیا در ادامه این نشست، خلق جذابیت را نکته مهمی در عرصه تکمیلی زنجیره پتروشیمی دانست و افزود: امروز هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد و باید برای هدایت آن به سمت سرمایه گذاری در محل درست، برنامه ریزی صورت گیرد که یکی از این مکان ها، پتروشیمی خلیج فارس است.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه از جمله مزایای امروز صنعت پتروشیمی تنها تکمیل زنجیره ها محسوب می شود و قیمت آن نیست، افزود: تمام تلاش پتروشیمی باید صورت گیرد تا نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در این حوزه برود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه پیوست رسانه و برنامه ریزی برای تکمیل زنجیره ها را از مهم ترین موضوعاتی دانست که توجه به آن باعث می شود مردم به جای خریداری ارز و سکه به سمت سرمایه گذاری در پتروشیمی روی بیاورند و افزود: از سوی دیگر لازم است روی تأسیس بانک پتروشیمی فکر شود چرا که در حال حاضر این صنعت چالش های بزرگی با بانک ها داشته و نیازمند یک بانک تخصصی است.

در ادامه این جلسه، احد بیوته نیز با بیان اینکه نمایندگان مجلس دغدغه معیشت و بیکاری در کشور را دارند، گفت: پتروشیمی خلیج فارس با سرمایه گذاری هایی که انجام می دهد تلاش دارند تا مشکلات موجود در این حوزه را برطرف کنند و در این زمینه لازم است از علم و دانش جوانان نخبه استفاده شود.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی امیدواریم به زودی سفری به اردبیل داشته باشید تا از نزدیک با ظرفیت های این منطقه برای پتروشیمی آشنا شوید.

سیدموسی موسوی نماینده مردم لامرد در مجلس در ادامه جلسه، در دولت آقای روحانی پروژه هایی در لامرد در حوزه پتروشیمی کلید خورد اما هنوز به پایان نرسیده است لذا از آنجایی که فروش محصولات غیرنفتی باید در اولویت کشور باشد، لازم است این موضوع در فوریت قرار گیرد.

ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه این جلسه با بیان اینکه بر اساس سیاست های ابلاغی رهبری باید بهره وری در نظر باشد، گفت: گازهای مشعل به میزان ۱۶ میلیارد متر مکعب در قانون برنامه تخمین زده شده که پتروشیمی ها می توانند با ورود به این موضوع آن را کنترل کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأسیس میادین جدید را نیز مهم توصیف کرد و گفت: در قانون برنامه هفتم برای فراورده های پتروشیمی دو حکم تأسیس بانک اطلاعات داده و نصب دستگاه های سنجش الکترونیک هوشمند دیده شده که باید به آن توجه شود.

وی در ادامه توجه به زنجیره ارزش با حفظ محیط زیست و کاهش استفاده از مواد پلیمری را نیز مهم برشمرد و گفت: توسعه متوازن، نفی خام فروشی، تحول بخشی به صادرات و پایبندی به اسناد به ویژه در حوزه متانول، اوره و پلی اتیلن بسیار مهم است.

عزیزی همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها برای صنعت پتروشیمی، ابراز داشت: تحقق رشد ۸ درصد بر اساس قانون برنامه هفتم یک ضرورت است اما این رشد زمانی محقق می شود که اشتغال افزایش یابد و بهره وری افزایش یابد.

سیدمحمد پاک مهر در ادامه جلسه با بیان اینکه فراکسیون نظارت بر صنعت پتروشیمی روی موضوع نرخ خوراک پتروشیمی ها متمرکز شده است، گفت: از مهم ترین چالش های پیش روی پتروشیمی ها تأمین خوراک پایدار با وضعیت گاز موجود است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: دولت برای تأمین گاز برای مصارف خانگی در مضیقه است و اکنون لازم است گزارشی از عملکرد پتروشیمی خلیج فارس برای استخراج گاز از میادین گازی ارائه شود.

وی همچنین خواستار ارائه گزارشی در حوزه تولید برق کشور به ویژه برای صنایع مختلف شد و گفت: امروز زغال سنگ به عنوان بخش مهمی از خوراک پتروشیمی ها دیده می شود و سایر کشورها صرفا به گاز متمرکز نیستند. با خمیر کردن و تجزیه الکترونیکی زغال سنگ و تبدیل آن به گاز متان بدون نگرانی از مشکلات زیست محیطی می توان خوراک پتروشیمی را تأمین کرد.

پاک مهر با اشاره به بازدید تیمی از ایران از صنایع پتروشیمی چین گفت: هولدینگ خلیج فارس اگر به حوزه زغال سنگ پا بگذارد می تواند در این حوزه حرف مهمی برای گفتن داشته باشد.

دبیر فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان می گوید شرکت ها می توانند میان دانشگاه و صنعت اتصال ایجاد کنند و حدود ۶ همت اعتبار نیز برای آن قرار داده است. حوزه گازهای مشعل نیز از دیگر محل هایی است که پتروشیمی می تواند بر آن سرمایه گذاری کند.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس: پتروشیمی؛ صنعت محرک، پیشران و ارزآور کشور

محمد شریعتمداری با اشاره به اهمیت مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و نظارت و حمایت از صنایع، گفت: امروز با همه وجود به نیروی انسانی بسیار متخصص و متعهد پتروشیمی افتخار می کنیم که یک سرمایه ارزشمند و ثمره جمهوری اسلامی ایران است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه نسبت به پتروشیمی های سایر کشورها شاهد محدودیت های زیادی بوده ایم، عنوان کرد: تحریم ها به شدت ما را تحت فشار قرار داد. ما پتروشیمی را به عنوان یک صنعت محرک و پیشران در ایران می دانیم و یک صنعت ارزآور است از این رو تمام تلاش خود را برای استفاده از ظرفیت های موجود کرده ایم.

وی با بیان اینکه پتروشیمی نیازمند حمایت ویژه مجلس است، اظهار داشت: مهمترین مسئولیت اینجانب به عنوان مدیرعامل، حمایت از سرمایه سهامداران و حفظ امنیت آنهاست. مسئولیت حفظ سرمایه سهامداران بسیار حائز اهمیت و سنگین است تا بتوان از ظرفیت آنها استفاده کرد.

شریعتمداری در ادامه آینده پژوهی در صنعت پتروشیمی را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: ما نیازهای صنعت پتروشیمی به خوراک در حوزه داخل را احصاء کرده ایم و می دانیم که برای آینده چه خوراکی مورد نیاز است.

مدیرعامل هولدینگ خلیج فارس در ادامه با بیان اینکه تنظیم کنسرسیوم برای فعالیت های مالی صنایع پتروشیمی خلیج فارس را با همکاری برخی از کشورها آغاز کرده ایم، گفت: ۱۴ میلیارد دلار پروژه بر زمین مانده در این شرکت وجود دارد.

وی همچنین با بیان اینکه شورای مالی تأسیس کردیم که از افراد قوی در آن استفاده کرده ایم تا مشکلات صنایع پتروشیمی خلیج فارس را برطرف کنیم، اظهار داشت: ما از تمام پیشنهاداتی که برای تأمین مالی کمک کننده باشد استقبال کرده و راهکارهای عملی را امتحان می کنیم تا به نتیجه برسیم.

شریعتمداری در ادامه مهم ترین چالش پتروشیمی را تأمین خوراک، تأمین اعتبار و دسترسی به تکنولوژی دانست و عنوان کرد: این گرفتاری ها بسیار واقعی است و باید برای حل آنها راهکارهای عملی به سرعت یافته شود. بر همین اساس صندوق CVC را تأسیس کردیم که از طریق طرح های مشارکتی و نوآورانه بتواند به افزایش سرمایه گذاری کمک کند.

مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به اهمیتی که این شرکت به صنایع پایین دست و بالادست می دهد، گفت: ما برای توسعه صنعت پلیمر برنامه داریم و از ظرفیت های موجود برای آن بهره برداری می کنیم.

