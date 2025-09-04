خبرگزاری کار ایران
رسانه ملی، صدای حقیقت و حلقه وصل جهان اسلام است

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی در دیدار رئیس رسانه ملی گفت: رسانه ملی، صدای حقیقت و حلقه وصل جهان اسلام است.

به گزارش ایلنا، آیت الله سید علیرضا عبادی  در دیدار رئیس رسانه ملی با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران گفت: تولید محتوا در حوزه‌های مختلف از شهر تا روستا نیازمند تخصص است و مدیریت این کار دشوار، شایسته تقدیر است.

آیت الله عبادی افزود: رسانه ملی صدای حقیقت، صدای جمهوری اسلامی و صدای حق است و همه باید برای غنای بیشتر محتوای آن کمک کنند.

وی با بیان اینکه محتوا در رسانه، تغذیه فکری مخاطب را برعهده دارد گفت: وظیفه رسانه ملی سنگین و حساس است و نقش مهمی در بیداری جهانی و مقابله با استکبار دارد، نقشی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه مردم به‌خوبی نمایان شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی گفت: گرگ‌های بین‌المللی گاه در لباس بشر دوستانه و با شعار عدالت ظاهر می‌شوند، اما جبهه کفر برای مخاطب هشیار دستش رو شده و دیگر پیروان گذشته را ندارد.

وی از رسانه ملی خواست با استفاده از نیرو‌های جوان و تولید برنامه‌های ابتکاری، همچنان حلقه وصل جهان اسلام باشد و در مسیر تحقق عدالت رسانه‌ای گام بردارد.

رئیس رسانه ملی هم در این دیدار گفت: مدیریت جدید رسانه ملی در سال ۱۴۰۰ در شرایطی آغاز شد که توقعات مردم و تأکیدات رهبر معظم انقلاب ضرورت تحول را بیش از پیش روشن می‌کرد و سند تحول در رسانه ملی در حوزه‌های رویکردی، محتوایی و سازوکار آنتن تدوین و دنبال شد.

پیمان جبلی با تأکید بر توجه به عدالت و هویت به‌عنوان دو حوزه مغفول در سند تحول رسانه ملی افزود: این رویکرد سبب شد مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور بیش از گذشته دیده شوند.

وی با اشاره به اینکه رسانه ملی دانشگاه عمومی و قرارگاه فرهنگی کشور است، گفت: بروز حوادث مهم از جمله دفاع مقدس ۱۲ ملت ایران در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا، کار رسانه را سخت کرد، اما با روحیه جهادی همکاران و حرکت در مسیر سند تحول توانستیم از این مقاطع دشوارعبور کنیم.

جبلی رئیس رسانه ملی افزود: مردم نجیب و با بصیرت خراسان جنوبی همواره بدون چشم‌داشت در صحنه‌های ملی و معنوی حضور دارند و رسانه ملی جایگاه ویژه‌ای برای انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها به‌ویژه خراسان جنوبی قائل است.

استاندار خراسان جنوبی هم با تبریک ایام ماه ربیع و هفته وحدت گفت: این استان دارای فرصت‌های بسیار ارزشمندی برای کشور است که بخشی از آن هنوز ناشناخته مانده است.

هاشمی افزود: نیرو‌های انسانی توانمند از جمله بزرگان دینی و فرهیختگان دانشگاهی، همچنین ظرفیت‌های کشاورزی و معدنی خراسان جنوبی از جمله قابلیت‌هایی است که باید با مشارکت رسانه ملی در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.

وی با قدردانی از حضور مردم استان در انتخابات و صحنه‌های بزرگ ملی و مذهبی تأکید کرد: حضور پرشور مردم خراسان جنوبی نشان‌دهنده بصیرت و ولایتمداری آنان است.

 

