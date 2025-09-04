حجتالاسلام بنیادی:
اقدامات نیروی هوایی ارتش در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی است
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش گفت: اقدامات همه ما در نیروی هوایی ارتش، در راستای اعتلای نام ایران اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی است و بهترین مسیر برای دستیابی به این هدف، همان راهی است که امام حسین(ع) برای ما ترسیم کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام و المسلمین رسول بنیادی، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم تجلیل از خدام موکب اربعین نهاجا با اشاره به روحیه ولایی موجود در میان کارکنان ارتش اظهار کرد: نیروی هوایی ارتش همواره نیروی اولینها بوده است. فرماندهان و کارکنان نهاجا با اقتدا به مولا و سرورشان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اقدامات و فعالیتهای خود را پیش میبرند و این روحیه در همه عرصهها از رزمی گرفته تا تبلیغی، دفاعی و فرهنگی کاملاً مشهود است.
وی افزود: نیروی هوایی ارتش همواره در هر مأموریتی که برعهدهاش گذاشته شد، ه سربلند عمل کرده و در کنار مردم ایستاده است.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا، با تاکید بر اینکه نیروی هوایی ارتش با قدرت و ایمان و پیروی از دستورات و فرامین خداوندگار متعال، در تمامی عرصهها حاضر است، گفت: اقدامات همه ما در نیروی هوایی ارتش، در راستای اعتلای نام ایران اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی است و بهترین مسیر برای دستیابی به این هدف، همان راهی است که امام حسین(ع) برای ما ترسیم کردهاند.
حجتالاسلام بنیادی با یادآوری یکی از فرمایشات امیرالمومنین علی (ع) مبنی بر اینکه سربازان دژ مردم و مایه عزت دین و امنیت شهروندان هستند، خاطرنشان کرد: همه جانفشانیها و فداکاریهای صورت گرفته در مجموعه ارتش به ویژه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیانگر تلاش آنان برای ارتقا و حفظ امنیت شهروندان است. همانطور که شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در تجلیل تاریخی خود از نیروی هوایی ارتش، به رشادتهای خلبانان و کارکنان نهاجا و نقش آنها در محور مقاومت تاکید کرد.