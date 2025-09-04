به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید حسن عاملی در جمع مردم اردبیل اظهار داشت: رسول خدا (ص) فرمود الدِّینُ النَّصِیحَهُ دین یعنی خیرخواهی، مسلمان ها باید نسبت به یکدیگر خیرخواه باشند، من از سر خیر خواهی به دولت آذربایجان مطلبی را عرض می کنم جمال یک حکومت، دیپلماسی عمومی و حفظ افکار عمومی است. در جنگ ۱۲ روزه ما آذری ها زیر آتش ترامپ قرار گرفتیم و عزیزان خود را زیر بمباران از دست دادیم، آمریکا قاتل آذری‌ها است.

وی افزود: اخیراً دولت آذربایجان مدح بسیار بلیغ و حیرت آور از ترامپ کرده و او را صلح طلب واقعی، شایسته جایزه صلح نوبل، صاحب معجزه، شجاع و صاحب شرافت و وقار و از خانواده های بسیار بلند مرتبه دانسته است، بعد از این اظهارات با توجه به بمباران مناطق آذری توسط ترامپ، نفرت وسیعی نسبت به دولت آذربایجان، مناطق آذری ایران را فرا گرفته است. آنها هیچ انتظار نداشتند که دولت آذربایجان از قاتل آذری‌ها این گونه مدح کند.

حجت الاسلام عاملی بیان کرد: از سر تحقیق عرض می‌کنم که بعد از این اظهارات، نفرت و تنفر در مناطق آذری در تبریز، ارومیه، زنجان و اردبیل فوران می کند و در قلب ها از این جهت غلغله نفرت برپا است.

امام جمعه اردبیل ابراز کرد: مخصوصاً که این مدح از اساس اشتباه و غیر واقعی است چون دست ترامپ به خون بیش از ۶۲ هزار فلسطینی مسلمان مظلوم که بسیاری از آنها زن و کودک هستند خونین است و کل دنیا از این جهت علیه او به پا خواسته است، او با صراحت گفت که غزه را به جهنم تبدیل می‌کنم و به جهنم تبدیل کرد. صاحب جهنم هیچ وقت صلح طلب نمی‌شود و هم چنین حمله او به ایران کاملاً نشان می‌دهد که او هیچ سهم و بهره ای از صلح طلبی ندارد، دولت آذربایجان بارها آذری های ایران را هم تبار خودش معرفی کرده و خود را خیرخواه آنها دانسته است، بر این اساس انتظار نمی رفت که به هم تباران خودش این گونه اهانت کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت آذربایجان دقت کند که در روز مبادا آذری های ایران به فریاد آذربایجان می رسند نه دولت آمریکا، معامله آمریکا با دولت اوکراین شاهد و نمونه خوبی است، دولت آذربایجان حتماً به یاد دارد که به تعبیر حکمت حاجی اف دستیار رئیس جمهور آذربایجان، ایران در جنگ قره باغ چهارصد هزار نفر را با دخالت در جنگ از مرگ حتمی و قحطی نجات داد و حتماً به یاد دارد که مفتی اعظم آذربایجان بعد از آزادی قره باغ با مسافرت به قره باغ با صراحت اظهار داشت که علت آزادی قره باغ فتوای مقام معظم رهبری بود، ما انتظار داریم دولت آذربایجان با درایت خاص، قلب آذری های ایران را که با این اظهارات مجروح شده به نحوی التیام بخشد و آنها را به قیمت بخس به آمریکا نفروشد.

