از سوی معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور؛

«کارنما ۶» ویژه سفر معاون اول رئیس‌جمهور به ترکمنستان منتشر شد
«کارنما ۶» ویژه سفر معاون اول رئیس‌جمهور به ترکمنستان به همت معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد.

به گزارش ایلنا،کارنمای ۶ به سفر رسمی دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به ترکمنستان می‌پردازد؛ سفری که با هدف شرکت در سومین کنفرانس کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و همچنین انجام رایزنی‌های دوجانبه در سطح عالی، با محوریت توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و دیپلماتیک میان دو کشور انجام شد.

در این شماره از کارنما می‌توان با اسکن QR code در هر بخش به ویدیو‌های این سفرها دسترسی پیدا کرد.

این مجموعه توسط دفتر معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور تهیه و منتشر شده است که شامل بخش‌های مختلف از جمله محورهای سخنرانی دکتر عارف در سومین کنفرانس کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و دیدارهای دو جانبه با دعوت شدگان به این کنفرانس و مقامات ترکمنستانی است.

جهت دانلود «کارنما ۶» ویژه سفر معاون اول رئیس‌جمهور به ترکمنستان منتشر شد کلیک کنید

