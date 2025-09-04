فلسفی خبر داد؛
اعلام آمادگی نمایندگان برای تقویت بودجه و اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی
سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در نشست مشترک با مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، فرهنگسازی، آموزش و توانمندسازی کاربران را ارکان اساسی تحقق مرجعیت رسانهای در کشور دانست و بر ضرورت سالمسازی محتوا و ایجاد اعتماد عمومی در فضای مجازی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، در جلسه هماندیشی رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با رئیس و معاونان مرکز ملی فضای مجازی، که در محل این مرکز، برگزار شد، موضوعات مهمی در حوزه امنیت سایبری مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که با بازدید نمایندگان مردم استان تهران از مرکز مانیتورینگ ستاد رسانهای مرکز ملی فضای مجازی همراه بود، فلسفی، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران، بر اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه در بخش فضای مجازی تأکید کرد و در این خصوص مواردی از جمله استمرار نظام صحتسنجی اخبار در فضای مجازی، ایجاد نظام رتبهبندی رسانههای فضای مجازی، تخصیص حداقل سهم ترافیک به محتوای حرفهای داخلی سازگار با فرهنگ ایرانی-اسلامی، استمرار نظام سالمسازی و رتبهبندی محتوا در همه سکوهای محتوایی و استمرار ارائه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن برای عموم مردم و تحقق مرجعیت رسانهای را مطرح کرد.
فلسفی، همچنین بر فرهنگسازی، آموزش و توانمندسازی کاربران، ایجاد اعتماد و اطمینان در فضای مجازی و تهیه محتوای مناسب را به عنوان ارکان اساسی، ضروری دانست.
موضوع "پدافند غیرعامل در فضای مجازی"، از دیگر محورهای سخنان فلسفی در این جلسه بود و در این بخش بر ضرورت طراحی و اجرای تمهیداتی برای کاهش آسیبپذیری، افزایش تابآوری و تضمین تداوم ارائه خدمات حیاتی در برابر تهدیدات سایبری، تأکید کرد. این تمهیدات که ذیل مفهوم پدافند غیرعامل قرار میگیرند، شامل افزایش امنیت زیرساختهای حساس، ایجاد سیستمهای پشتیبانگیرِی و بازیابی اطلاعات، و استقرار معماریهای امن و مقاوم در برابر حملات سایبری هستند.
همچنین مجمع نمایندگان استان تهران در این نشست، بر تقویت بودجه و اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی از سوی مجلس شورای اسلامی برای محقق کردن اهداف و انجام مأموریتهای محوله، اعلام آمادگی کردند.
این جلسه به منظور هماهنگی بیشتر بین قوه مقننه و مرکز ملی فضای مجازی برای تدوین قوانین کارآمد در حوزه امنیت سایبری، مسائل منابع انسانی و مالی و همچنین بررسی عملکرد این مرکز برگزار شد.