هیأت رئیسه و اعضای فراکسیون نظارت بر حوزه رسانه، مطبوعات و فضای مجازی مشخص شدند

ترکیب هیأت رئیسه و اعضای فراکسیون نظارت بر حوزه رسانه، مطبوعات و فضای مجازی در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم مشخص شد.

بر اساس رای گیری انجام شده زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه به عنوان رئیس، بهنام رضوانی نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند به عنوان نایب رئیس، سید روح‌الله موسوی بیدلی نماینده لردگان، خانمیرزا و فلارد به عنوان دبیر و محمد میرزایی نماینده شاهین‌دژ و تکاب نیز به عنوان سخنگو انتخاب شد.

اعضای این فراکسیون نیز به شرح زیر است: سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده فریمان، سرخس، بخش‌های احمدآباد و رضویه، رضا جباری نماینده مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا، محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم و خفر، زهرا خدادادی نماینده ملکان و لیلان، سلام ستوده نماینده مهاباد، صدیف بدری نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین، احمد بخشایش اردستانی نماینده اردستان، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار، ابراهیم رضایی نماینده دشتستان، مرتضی آقاطهرانی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، بیژن نوباوه وطن نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، مجتبی رحماندوست نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، حمید رسایی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، محمد سراج نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، عثمان سالاری نماینده تربت جام، تایباد، باخزر و صالح آباد، عباس قدرتی زوارم نماینده شیروان، محمد امیر نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، رحیم زارع نماینده آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان، روح الله عباس‌پور نماینده بویین زهرا و آوج، قاسم روانبخش نماینده قم، کهک و جعفرآباد، جبار کوچکی نژاد ارام ساداتی نماینده رشت و خمام، علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میان دورود، محمد بیات نماینده خمین، محمد جلالی نماینده محلات و دلیجان، موسی غضنفرآبادی نماینده بم، ریگان، فهرج، نرماشیر و گنبکی، احمد انارکی محمدی نماینده رفسنجان و انار، محمد معتمدی‌زاده نماینده سیرجان و بردسیر، رستگار یوسفی نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر، محمد رشیدی نماینده کرمانشاه، عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه.

