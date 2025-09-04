به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به کاهش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی در ۲۶ استان کشور و توزیع نامتوازن ظرفیت‌های این رشته‌ها گفت: بعد از اعلام نتایج آزمون رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در دفترچه انتخاب رشته ۱۴۰۴، اعتراضات زیادی در سطح کشور شکل گرفت. این اعتراضات منجر به ارائه شکایت مکتوب از سوی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ شد.

وی ادامه داد: در همین رابطه امروز جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور خاتمی معاون پارلمانی وزیر بهداشت و درمان تشکیل شد؛ قرار بر این بود که روز شنبه آینده جلسه‌ای با حضور وزیر بهداشت برای پیگیری این مساله تشکیل شود منتها معاون وزیر اعلام کرد که این موضوع مورد توجه وزیر بهداشت قرار گرفته و وزارتخانه در حال پیگیری برای اصلاح نتایج است تا در اسرع وقت نتایج اصلاح‌شده به اطلاع دانش‌آموزان و والدین برسد. به همین دلیل جلسه‌ای که قرار بود روز شنبه آینده با حضور وزیر بهداشت برگزار شود، در کمیسیون اصل ۹۰ لغو شد و ما منتظر نتایج اصلاح‌شده هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: نگرانی‌های زیادی از سوی خانواده‌ها به نمایندگان مجلس منتقل شده است و مکاتبات متعدد و پیام‌های فراوانی در این زمینه به دست ما رسیده است. کمیسیون اصل ۹۰ نیز برای حل موضوع ورود کرده و پرونده‌ای تشکیل شده است منتها با توجه به اعلام شفاهی معاون پارلمانی وزیر بهداشت، جلسه روز شنبه آینده را مشروط به انتشار نتایج اصلاح‌شده لغو می‌کنیم در غیر این صورت، قطعا نمایندگان مجلس در راستای استیفای حقوق دانش‌آموزان، وظایف قانونی خود را انجام خواهند داد.

