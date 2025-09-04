خبرگزاری کار ایران
هیئت رئیسه و اعضای فراکسیون سرمایه‌گذاری برای تولید مشخص شدند

هیئت رئیسه و اعضای فراکسیون سرمایه‌گذاری برای تولید مشخص شدند
ترکیب هیئت رئیسه و اعضای فراکسیون سرمایه‌گذاری برای تولید در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم مشخص شد.

به گزارش ایلنا، اعضا و هیئت رئیسه فراکسیون سرمایه‌گذاری برای تولید در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم مشخص شد.

بر   اساس رای گیری انجام شده محسن بیگلری نماینده سقز و بانه به عنوان رئیس، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نایب رئیس اول، محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و خمام نایب رئیس دوم، رحیم زارع نماینده بوانات، خرم بید و سرچهان به عنوان دبیر اول، محمد نور دهانی نماینده سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن به عنوان دبیر دوم و احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر به عنوان سخنگو انتخاب شدند.

اعضای این فراکسیون نیز به شرح زیر است: رضا علی‌زاده نماینده ورزقان، عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا، بهنام رضوانی نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند، علی نیک‌زاد ثمرین نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین، وحید کنعانی کلور نماینده مردم خلخال و کوثر، سید مسعود خاتمی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار، رضا تقی پورانوری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، غلامرضا میرزایی نماینده بروجن، علیرضا عباسی نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخ شهر، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، عباس گلرو نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه، روح الله عباس‌پور نماینده مردم بویین زهرا و آوج، سالار ولایتمدار نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز، حیمدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز، اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین، مصطفی پوردهقان اردکان نماینده مردم اردکان، محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ، بخش ندوشن و دهستان سورک، محسن فتحی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران، وحید احمدی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین، غلامرمضا تاجگردون نماینده مردم گچساران و باشت، اسدالله چراغی نماینده مردم دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره.

 

