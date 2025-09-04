خبرگزاری کار ایران
سازمان همکاری شانگهای در آینده می‌تواند ائتلاف‌های امنیتی خوبی تشکیل دهد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفت: در آینده با روندی که پیش می‌رود سازمان همکاری شانگهای می‌تواند حوزه فعالیتش را گسترش و ائتلاف‌های امنیتی خوبی تشکیل دهد.

به گزارش ایلنا، امیر عزیز نصیرزاده درباره نتایج سفر با رئیس‌جمهوری و هیئت همراه به چین، گفت: با مقاماتی که در اجلاس شانگهای حاضر بودند گفت‌وگوهایی در حوزه امنیتی و دفاعی داشتیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: فعلاً سازمان همکاری شانگهای در زمینه‌های مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر وارد شده است اما در آینده با روندی که پیش می‌رود این سازمان می‌تواند حوزه فعالیتش را گسترش و ائتلاف‌های امنیتی خوبی تشکیل دهد. 

 

