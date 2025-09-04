خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

این هفته صورت می‌گیرد؛

راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در گلستان، خراسان جنوبی و هرمزگان

راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در گلستان، خراسان جنوبی و هرمزگان
کد خبر : 1681851
لینک کوتاه کپی شد.

راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ در استان‌های گلستان، خراسان جنوبی و هرمزگان برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت جمعه‌هاب خشم و نصر آمده است.

دنیای اسلام در هفته وحدت و ایام میلاد رسول اعظم ،روزهای سختی را در سرزمین فلسطین و غزه تجربه میکند و غزه امروز، آیینه‌ای تمام‌قد از آزمون وجدان بشریت است. سرزمینی که در آن، همه نشانه‌های یک فاجعه مهندسی‌شده در برابر چشم جهان آشکار گردیده است و سکوت کشورهای اسلامی بر تلخی ماجرا افزوده است. تخریب زیرساخت‌های حیاتی، محاصره دارویی و غذایی، کوچ اجباری جمعی و کشتار کودکان و زنان، چهره این تراژدی انسانی را شکل داده است. آنچه در این قتلگاه محاصره‌شده جریان دارد، محک واقعیِ سنجش صداقت حقوق بشر و ادعای کرامت انسانی است.

   غرب که به دروغ خود را پرچم‌دار اخلاق جهانی و حافظه تاریخی عبرت‌آموز معرفی کرده، اکنون در برابر فاجعه‌ای که پژواک نسل‌کشی و آپارتاید را در حافظه جهانی بیدار می‌سازد، به سکوتی سنگین و مرگبار فرو رفته است. بیانیه‌های محتاطانه و مواضع دوپهلو، آشکارکننده وابستگی‌های امنیتی و پیوندهای ساختاری قدرت‌های غربی با رژیم صهیونیستی و نمودار فروریختن فلسفه سیاسی و اخلاقی غرب در برابر حقیقت آشکار غزه است.

   شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با محکومیت شدید این سکوت ننگین و همدستی آشکار قدرت‌های غربی در جنایات رژیم صهیونیستی، از ملت بزرگ ایران در استان‌های گلستان، خراسان جنوبی و هرمزگان دعوت می‌کند تا با شرکت در راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» این هفته ۱۴  شهریورماه ۱۴۰۴  و فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل باند جنایتکار و آدمکش صهیونی و حامیانش را محکوم نمایند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی