سید اسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی درباره حضور وزیر نیرو در مجلس و در کمیسیون انرژی گفت: وزیر نیرو در صحن علنی مجلس حضور یافت و پس از جلسه، در کمیسیون انرژی هم شرکت کرد که در این جلسه بحث‌ها به صورت تخصصی‌تر ادامه یافت. در خصوص ناترازی برق و به ویژه پیش‌بینی‌های مربوط به خاموشی‌ها در پاییز و زمستان، مباحثی مطرح شد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که ریشه‌های مشکل ناترازی برق صرفاً به این وزیر و دولت برنمی‌گردد. در چند دهه اخیر، ترک فعل‌ها، سوءمدیریت‌ها و نظارت‌های ناکافی وجود داشته که به تدریج انباشته شده و به وضعیت کنونی منجر شده است. حل این مشکل هم به تدریج انجام خواهد شد و به یکباره امکان‌پذیر نیست. لذا لازم است که برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای حل این معضل صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم گفت: در جلسه سه‌شنبه، بنده هم گزارشی از کمیسیون انرژی ارائه دادم که شامل نکات مفصلی بود. باید تأکید کنم که مقصر بودن تنها به این وزیر و دولت مربوط نمی‌شود. در سال‌های گذشته، قوانینی وجود داشته که به درستی اجرا نشده‌اند و اقداماتی که باید در زمینه تولید، انتقال، توزیع، مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام می‌شد، به درستی محقق نگردیده است.

حسینی تاکید کرد: ما انتظار مدیریت بهینه‌تری از این وزیر و دولت داریم و انتقادات خود را به صورت صریح در گزارش مطرح کردیم. در زمینه اعمال خاموشی‌ها، کاهش تلفات شبکه و حوزه‌های مختلفی که به تجدیدپذیرها و هوشمندسازی مرتبط می‌شود موضوعاتی مطرح شد البته انتقاداتی درخصوص ماینرها و انشعبات غیرمجاز و موارد دیگر هم وجود دارد که کمیسیون هم پیگیر آن‌هاست.

وی درباره اینکه آیا وزیر استیضاح می شود یا خیر گفت: از جلسه صحن و کمیسیون برداشت من این بود که نمایندگان به طور کامل قانع نشدند، اما تا حدی نگرانی‌هایشان نسبت به پاسخ‌های وزیر کاهش یافت. با این حال، مطالبات مردم از نمایندگان همچنان وجود دارد و نگرانی‌هایی مانند بی‌نظمی در خاموشی‌ها و تبعیض‌ها مطرح است. ما در حال پیگیری این مسائل هستیم، اما به نظر نمی‌رسد فضا به سمت استیضاح پیش برود.

انتهای پیام/