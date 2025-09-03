سخنگوی دولت:
مردم ایران قدردان خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه هستند
سخنگوی دولت گفت: سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت ایثارگری خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: مردم ایران همواره قدردان فداکاریها و جانفشانیهای این خانوادهها بوده و ارادت خود را به آنان نشان میدهند.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در جریان سفر به شهرستان تفرش در دیدار با خانواده شهیدان زینلی از شهدای جنگ ۱۲ روزه، افزود: از دست دادن سخت و دشوار است، اما آنچه غم از دست دادن عزیزان شهید را تحمل پذیر میکند، شهادت در راه وطن است.
وی بیان کرد: ایران با خون شهدا زنده بوده و قوت گرفته است و این عزیزان مایه افتخار هستند.
سخنگوی دولت ادامه داد: غم از دست دادن شهیدان زینلیها برای برای والدین خیلی دشوار است، اما مردم ایران قدردان هستند.
مهاجرانی اظهار کرد: رژیم صهیونیستی مانند مغول در زمانی از تاریخ به کشور حمله کرد، اما بار دیگر شکست خورد و جوانان این مرز و بوم دلاورانه به شهادت رسیدند.
وی گفت: امیدوارم خداوند کمک دهد، همه مردم ایران خون این شهیدان هستند و همه فرزندان ایران، فرزندان والدین شهید زینلیها هستند.
شهید علیرضا زینلی به همراه ۲ فرزند دخترش آیما و هیدا در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی در حملات تهران، به شهادت رسیدند.