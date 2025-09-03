مردم ایران قدردان خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه هستند

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در جریان سفر به شهرستان تفرش در دیدار با خانواده شهیدان زینلی از شهدای جنگ ۱۲ روزه، افزود: از دست دادن سخت و دشوار است، اما آنچه غم از دست دادن عزیزان شهید را تحمل پذیر می‌کند، شهادت در راه وطن است.

وی بیان کرد: ایران با خون شهدا زنده بوده و قوت گرفته است و این عزیزان مایه افتخار هستند.

سخنگوی دولت ادامه داد: غم از دست دادن شهیدان زینلی‌ها برای برای والدین خیلی دشوار است، اما مردم ایران قدردان هستند.

مهاجرانی اظهار کرد: رژیم صهیونیستی مانند مغول در زمانی از تاریخ به کشور حمله کرد، اما بار دیگر شکست خورد و جوانان این مرز و بوم دلاورانه به شهادت رسیدند.

وی گفت: امیدوارم خداوند کمک دهد، همه مردم ایران خون این شهیدان هستند و همه فرزندان ایران، فرزندان والدین شهید زینلی‌ها هستند.

شهید علیرضا زینلی به همراه ۲ فرزند دخترش آیما و هیدا در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی در حملات تهران، به شهادت رسیدند.