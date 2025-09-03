به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و دیگر اعضا برگزار شد، گفت: ما مخالف مازوت سوزی هستیم، و امیدواریم که امسال این امر کاهش پیدا کند. در همین راستا نیز وزیر نیرو اعلام کرد که سال گذشته حدود یک میلیارد لیتر گازوئیل ذخیره سازی کردیم، اما حالا سه میلیارد لیتر گازوئیل ذخیره سازی کردیم تا مازوت سوزی کمتری داشته باشیم. لازمه کار این است که به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر برویم.

قائم‌پناه با بیان اینکه طبق نظرسنجی‌هایی که انجام دادیم، مردم مسئله اصلی آلودگی را مازوت سوزی می‌دانند، اظهارکرد: تقریبا یکی از شاخص‌هایی که در محیط زیست به آن توجه شده، مازوت سوزی است؛ مردم از این مسئله گلایه و ابراز نا رضایتی کردند. باید تلاش بشود تا مازوت از سوخت نیروگاه‌ها حذف شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: دنیا با توجه به حجم بالای آلودگی سوخت‌های فسیلی به این نتیجه رسیده تا از سوخت‌های فسیلی استفاده نکند، در نتیجه ما نیز باید به همین سمت و سو حرکت کنیم و انرژی‌های تجدیدپذیر را جایگزین سوخت‌های فسیلی که روزگاری در دنیا انقلاب می‌کردند، کنیم.