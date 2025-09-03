حمایت دولت از برگزاری کنسرت همایون شجریان
رئیس امور اطلاعرسانی دولت اعلام کرد که هیئت دولت در جلسه امروز با اجماع کامل از برگزاری کنسرت همایون شجریان حمایت کرد.
به گزارش ایلنا، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:
به اطلاع شهروندان محترم میرساند، هیئت دولت در جلسه امروز با اجماع کامل از برگزاری کنسرت استاد همایون شجریان حمایت کرد. اولویت برگزاری این رویداد میدان آزادی است و در صورت عدم امکان تأمین شرایط لازم توسط نهادهای مسئول، ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی بهعنوان محل جایگزین تعیین شد.