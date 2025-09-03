ابراز همدردی با مردم و دولت سودان در پی جاریشدن سیل و رانش زمین
سخنگوی وزارت امور خارجه جان باختن صدها نفر از مردم سودان در اثر جاریشدن سیل و رانش زمین در برخی مناطق این کشور، بهویژه در منطقه جبلمره دارفور را به دولت و مردم سودان تسلیت گفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، از خداوند برای آسیبدیدگان بهبودی مسئلت کرد.