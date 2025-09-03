بقائی:
پیگیریها برای آزادی مشروط و انتقال مهدیه اسفندیاری به مکانی خارج از زندان ادامه دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: اتهام« مهدیه اسفندیاری»، تبعه ایرانی بازداشتشده در فرانسه، صرفاً به دلیل حمایت او از مردم فلسطین است.
به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» تأکید کرد که از دیدگاه ایران، حمایت از حقوق ملت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر و نژادپرست صهیونیستی، اقدامی کاملاً مشروع و مبتنی بر حقوق بینالملل است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی، با اشاره به تلاشهای مستمر وزارت امور خارجه برای آزادی این تبعه ایرانی، از موانع ایجادشده توسط مقامات فرانسوی در این مسیر انتقاد کرد و افزود: پیگیریها برای آزادی مشروط و انتقال خانم اسفندیاری به مکانی خارج از زندان از طریق مجاری کنسولی و دیپلماتیک ادامه دارد.
وی همچنین درباره اقدامات انجامشده برای پیگیری وضعیت مهدیه اسفندیاری گفت: وزارت امور خارجه وظیفه قانونی خود میداند که از حقوق اتباع ایرانی در سراسر جهان حمایت کند. این پیگیریها از زمانی آغاز شد که موضوع در یک نشست خبری مطرح و رسانهای شد، بهطوریکه حتی نشریه فرانسوی «لوپوئن» نیز با نگاهی انتقادی به این بازداشت واکنش نشان داد.
بقائی با اشاره به پیگیریهای مداوم در تهران و از طریق سفارت ایران در پاریس، خاطرنشان کرد: اگرچه روند حقوقی این پرونده طولانی شده، اما این امر بهمعنای قانونی و مشروع بودن بازداشت خانم اسفندیاری نیست. اتهامات او به حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسلکشی و پشتیبانی از مقاومت بازمیگردد که از نظر ایران، اقداماتی مشروع و در راستای حقوق مسلم مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود در برابر رژیم اشغالگر و نژادپرست صهیونیستی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه د در گفتگو با خبرگزاری صداو سیما ،درباره تلاشها برای آزادی مشروط اسفندیاری توضیح داد: در مقطعی اعلام شد که در صورت معرفی مکانی مناسب در نزدیکی محل بازداشت، امکان آزادی با وثیقه وجود دارد. بااینحال، مقامات فرانسوی با هیچیک از مکانهای پیشنهادی خانواده، خود خانم اسفندیاری یا سفارت ایران موافقت نکردند و بهانههای مختلفی مطرح کردند.
بقائی افزود: این موضوع همچنان در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد و از طریق وکیل خانم اسفندیاری و سفارت ایران در پاریس بهطور جدی پیگیری میشود. همچنین همکاران کنسولی با مقامات سفارت فرانسه گفتوگوهایی داشتهاند و طرف فرانسوی قولهایی برای پیگیری جدیتر داده است. سفارت ایران در پاریس نیز بهطور مستمر وضعیت این تبعه ایرانی را دنبال میکند.
وی با اشاره به دیدارهای کنسولی تأکید کرد: سفیر ایران تاکنون دو بار با حضور در محل بازداشت با خانم اسفندیاری ملاقات کرده و همکاران کنسولی سفارت بهصورت منظم با وی در ارتباط هستند. مشکلات و درخواستهای احتمالی او نیز تا حد امکان پیگیری میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تأکید کرد: ما وظیفه خود میدانیم که برای احقاق حقوق اتباع ایرانی، بهویژه خانم اسفندیاری، از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.