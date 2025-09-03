ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام

در این جلسه، ادامه گزارش کمیسیون مشترک مجمع در این خصوص ارائه شد و ایرادات شورای نگهبان به مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ این لایحه با تبادل نظر اعضای مجمع بررسی شد.

این جلسه سومین، نشست صحن مجمع پیرامون این موضوع بود و ادامه مباحث کمیسیون مشترک به جلسه بعدی موکول شد.