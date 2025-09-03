خبرگزاری کار ایران
ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام

ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مجمع تشخیص مصلحت امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضای مجمع و برخی از اعضای شورای نگهبان، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه، برای بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT برگزار شد.

 

در این جلسه، ادامه گزارش کمیسیون مشترک مجمع در این خصوص ارائه شد و ایرادات شورای نگهبان به مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ این لایحه با تبادل نظر اعضای مجمع بررسی شد.

این جلسه سومین، نشست صحن مجمع پیرامون این موضوع بود و ادامه مباحث کمیسیون مشترک به جلسه بعدی موکول شد.

