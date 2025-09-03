خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبریک ایران به مناسبت سالگرد استقلال ویتنام

تبریک ایران به مناسبت سالگرد استقلال ویتنام
کد خبر : 1681666
لینک کوتاه کپی شد.

سفارت ایران در هانوی، در پیامی به مناسبت هشتادمین سالگرد خیزش ملی و اعلام استقلال ویتنام از اشغال خارجی را به دولت و ملت آن کشور تبریک و تهنیت گفت.

به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در هانوی، در پیامی به مناسبت هشتادمین سالگرد خیزش ملی و اعلام استقلال ویتنام از اشغال خارجی، این مناسبت بزرگ در تاریخ ویتنام و منطقه هندوچین را به دولت و ملت آن کشور تبریک و تهنیت گفت و با اشاره به دهه ها مبارزات خونبار استقلال طلبانه و آزادی خواهانه مردم آن کشور علیه استمعار و مداخلات خارجی، تلاش های ویتنام برای آزادی و اعمال حق حاکمیت ملی را ستود.

در این پیام که در صفحات  مجازی سفارت کشورمان در هانوی منتشر گردیده،  هشتادمین سالگرد اعلام استقلال ویتنام از استعمار فرانسه به دولت و ملت آن کشور تبریک گفته شده و دست‌آوردهای استقلال خواهی و رشد و پیشرفت مداوم آن مورد تمجید قرار گرفته است.

سفارت ایران خاطرنشان کرده است که ویتنام پس از ۸ دهه مقاومت، استقلال خواهی و پیشرفت به یک کشور مهم تبدیل شده است. 

سفارت کشورمان در این پیام همچنین اهمیت توسعه و تعمیق روابط دوستانه دو کشور را مورد تاکید قرار داده است‌.

لازم به ذکر است که هو شی مین، رهبر مبارزات مردمی و استقلال طلبانه ویتنام در دوم سپتامبر ۱۹۴۵ در بیانیه ای استقلال آن کشور از استعمار و سلطه خسارت بار خارجی را اعلام کرد، اقدامی که منجر به شروع جنگهای خونبار با نیروهای استعمارگر و نهایتا مداخله نظامی آمریکا و کشتار وسیع ملت ویتنام گردید، هر چند در نهایت ملت ویتنام با ایستادگی کم نظیر و تاریخی خود به استقلال دست یافت و اکنون در مسیر رشد و شکوفایی چشمگیر قرار دارد.

امسال به این مناسبت جشن های گسترده ای در ویتنام با حضور کشورهای مختلف در  حال برگزاری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی