تبریک ایران به مناسبت سالگرد استقلال ویتنام

به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در هانوی، در پیامی به مناسبت هشتادمین سالگرد خیزش ملی و اعلام استقلال ویتنام از اشغال خارجی، این مناسبت بزرگ در تاریخ ویتنام و منطقه هندوچین را به دولت و ملت آن کشور تبریک و تهنیت گفت و با اشاره به دهه ها مبارزات خونبار استقلال طلبانه و آزادی خواهانه مردم آن کشور علیه استمعار و مداخلات خارجی، تلاش های ویتنام برای آزادی و اعمال حق حاکمیت ملی را ستود.

در این پیام که در صفحات مجازی سفارت کشورمان در هانوی منتشر گردیده، هشتادمین سالگرد اعلام استقلال ویتنام از استعمار فرانسه به دولت و ملت آن کشور تبریک گفته شده و دست‌آوردهای استقلال خواهی و رشد و پیشرفت مداوم آن مورد تمجید قرار گرفته است.

سفارت ایران خاطرنشان کرده است که ویتنام پس از ۸ دهه مقاومت، استقلال خواهی و پیشرفت به یک کشور مهم تبدیل شده است.

سفارت کشورمان در این پیام همچنین اهمیت توسعه و تعمیق روابط دوستانه دو کشور را مورد تاکید قرار داده است‌.

لازم به ذکر است که هو شی مین، رهبر مبارزات مردمی و استقلال طلبانه ویتنام در دوم سپتامبر ۱۹۴۵ در بیانیه ای استقلال آن کشور از استعمار و سلطه خسارت بار خارجی را اعلام کرد، اقدامی که منجر به شروع جنگهای خونبار با نیروهای استعمارگر و نهایتا مداخله نظامی آمریکا و کشتار وسیع ملت ویتنام گردید، هر چند در نهایت ملت ویتنام با ایستادگی کم نظیر و تاریخی خود به استقلال دست یافت و اکنون در مسیر رشد و شکوفایی چشمگیر قرار دارد.

امسال به این مناسبت جشن های گسترده ای در ویتنام با حضور کشورهای مختلف در حال برگزاری است.

انتهای پیام/