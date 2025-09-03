گزارش سخنگوی مجمع از جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با آملی لاریجانی
سید محسن دهنوی گزارشی کوتاهی از جلسه امروز اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام محسن دهنوی سخنگوی این نهاد که در شبکه اجتماعی منتشر شده، به این شرح است:
با توجه به اهمیت موضوعات مختلف همچون «ساماندهی نیروهای شرکتی» و «ساعات کار اداری» جلسهای با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس مجمع تشخیص مصلحت، آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد.
نمایندگان دغدغهها و نظراتشان را بیان کردند و رئیس مجمع تاکید کرد که نظرات نمایندگان به اعضای مجمع منتقل خواهد کرد تا بهترین تصمیم گرفته شود.