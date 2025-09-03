خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزارش سخنگوی مجمع از جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با آملی لاریجانی

گزارش سخنگوی مجمع از جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با آملی لاریجانی
کد خبر : 1681651
لینک کوتاه کپی شد.

سید محسن دهنوی گزارشی کوتاهی از جلسه امروز اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام محسن دهنوی سخنگوی این نهاد که در شبکه اجتماعی منتشر شده، به این شرح است:

با توجه به اهمیت موضوعات مختلف همچون «ساماندهی نیروهای شرکتی» و «ساعات کار اداری» جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس مجمع تشخیص مصلحت، آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد.

نمایندگان دغدغه‌ها و نظراتشان را بیان کردند و رئیس مجمع تاکید کرد که نظرات نمایندگان به اعضای مجمع منتقل خواهد کرد تا بهترین تصمیم گرفته شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی