گزارش سخنگوی مجمع از جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با آملی لاریجانی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام محسن دهنوی سخنگوی این نهاد که در شبکه اجتماعی منتشر شده، به این شرح است:

با توجه به اهمیت موضوعات مختلف همچون «ساماندهی نیروهای شرکتی» و «ساعات کار اداری» جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس مجمع تشخیص مصلحت، آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد. نمایندگان دغدغه‌ها و نظراتشان را بیان کردند و رئیس مجمع تاکید کرد که نظرات نمایندگان به اعضای مجمع منتقل خواهد کرد تا بهترین تصمیم گرفته شود.

