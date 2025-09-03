به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، صبح امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴) در ابتدای جلسه این شورا که در آستانه هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) برگزار شد، با تبریک این اعیاد سعید، بر ضرورت وحدت در جهان اسلام تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در شرایط امروز جهان، وحدت امت اسلامی یک ضرورت غیرقابل انکار است و هر کس دل در گرو محبت پیامبر گرامی اسلام (ص) دارد، باید برای تقویت وحدت در بین مسلمانان مجاهدت کند.

دبیر شورای نگهبان عوامل تفرقه را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: آنان که با رفتار و گفتار خود به اتحاد امت اسلام ضربه می‌زنند یا عوامل آگاه دشمنان اسلام هستند و یا فهم‌شان از آموزه‌های دین اسلام اشتباه است.

آیت‌الله جنتی با اشاره به حوادث فلسطین افزود: اگر وحدت کامل در امت اسلامی ایجاد شده بود امکان نداشت رژیم اشغالگر قدس این ظلم‌های کم‌نظیر در تاریخ را در حق مردم مظلوم غزه روا دارد.

وی عنوان کرد: دشمنان اسلام مشوقان اصلی رفتارهای تفرقه‌انگیز در بین مسلمانان هستند و تلاش برای ایجاد وحدت در امت اسلام، نتیجه مشخص دشمن‌شناسی و بصیرت دینی است.

محکومیت حمله تروریستی به صنعا

دبیر شورای نگهبان همچنین حمله تروریستی و سبوعانه رژیم نامشروع صهیونیستی به صنعا را که به شهادت نخست‌وزیر و تعدادی از وزرای دولت انقلابی یمن انجامید، به شدت محکوم کرد.

وی این ضایعه بزرگ را به ملت قهرمان یمن تسلیت گفت و افزود: حماسه‌سازی این روزهای مردم مومن و انقلابی یمن، از صفحات پرافتخار تاریخ بشریت است و شهادت این فرزندان شجاع و آزاده امت اسلام، خللی در اراده محکم مردم غیور یمن ایجاد نخواهد کرد.

آیت‌الله جنتی با اشاره به بی‌اثر بودن این جنایات در سرنوشت رژیم صهیونیستی تأکید کرد: سردمداران رژیم نامشروع اشغالگر قدس بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که چنین جنایت‌هایی نمی‌تواند مانع نابودی‌شان شود و دیری نخواهد پایید که پایان حیات ظالمانه‌شان بر صفحات عبرت‌آموز تاریخ اضافه شود.

دبیر شورای نگهبان در پایان هشدار داد: هرکس امروز در برابر رفتارهای جنایت‌آمیز این رژیم پلید سکوت کند، شریک جرم اوست و به گسترش جنگ و رفتارهای غیرانسانی کمک کرده است.

