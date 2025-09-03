معاون اول قوه قضاییه:
کنترل ورودی پروندهها نقش تعیینکنندهای در کاهش اطاله دادرسی دارد
معاون اول قوه قضاییه بر جلوگیری از اطاله دادرسی و بررسی راهکارهای تحقق آن در راستای عدم تضییع حقوق اصحاب دعوا تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، اولین جلسه نشست ارزیابی عملکرد حوزهها و مجتمعهای قضایی در خصوص «برنامه عملیاتی کاهش اطاله دادرسی» با هدف بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای تسریع در رسیدگی به پروندهها و کاهش زمان فرآیندهای قضایی با حضور حجتالاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام موحّدی آزاد دادستان کل، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، حجتالاسلام هادی معاون حقوقی و امور مجلس، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، حجتالاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و سایر مسئولان مرتبط با این حوزه برگزار شد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت کاهش اطاله دادرسی، این جلسه را فرصتی مغتنم برای استفاده از ظرفیتهای موجود و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها دانست.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که مجموعه دستگاه قضایی با آن مواجه است و بهعنوان یکی از اولویتهای برنامه کاری بر آن تمرکز شده و بهعنوان برنامه اصلی باید در دستور کار مجموعه قضایی سراسر کشور قرار گیرد، «تعیین تکلیف رسیدگیهای قضایی» و بهخصوص «پروندههای معوق» در بسیاری از حوزههای قضایی و شعب دادگستریهای کشور است.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ورودی پروندهها، گفت: کنترل ورودی پروندهها نقش تعیینکنندهای در کاهش اطاله دادرسی دارد و اگر این موضوع به درستی ساماندهی شود، بخش مهمی از حجم کاری دستگاه قضایی کاهش یافته و رسیدگیها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
خلیلی با بیان اینکه در دستگاه قضایی شاخص، در سیاستها و برنامهها ریاست قوه قضاییه است، اذعان کرد: زمانی که مشاهده میکنیم رئیس قوه قضاییه نسبت به موضوعی شخصا ورود میکنند و نسبت به پاسخگویی ارباب رجوع دغدغه دارند، برای همه ما حاوی پیامی است و آن پیام این است که به کل قوه قضاییه اعلام کنند که همه باید نسبت به مشکلات مردم دغدغه و نگرانی را داشته باشیم و باید عزم راسخ را در مجموعه تحت مدیریت خود برای خدمترسانی ایجاد کنیم.
وی همچنین ضرورت برنامهریزی برای حل معضل کاهش اطاله دادرسی را بهعنوان یکی از آسیبهای جدی در دستگاه قضایی مورد تاکید قرار داد و در عین حال خواستار تعامل و هماهنگی بیش از پیش نهادهای کارشناسی با دستگاه قضایی برای به حداقل رساندن اطاله دادرسی و چالشهای ناشی از این معضل در فرایند رسیدگیهای قضایی شد.
وی با تاکید بر لزوم حرکت در چارچوب برنامهها و محورهای ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه بهمنظور بهبود شرایط در فرایندهای قضایی گفت: در این راستا، برنامه عملیاتی با راهبرد کاهش اطاله دادرسی تدوین و ابلاغ شده و انتظار این است که همکاران تلاش خود را در چارچوب دستیابی به اهداف مشخص شده در این برنامه مضاعف و بیشتر کنند.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: ضرورت دارد که مسئولان حوزههای قضایی و روسای مجتمعهای قضایی سراسر کشور شخصا شعب تحت نظر را تک به تک بررسی کنند و آسیبشناسی شود که علت اختلاف در تعیین اوقات در چیست! مدیران قضایی استانها موظفند که شخصا پیگیر اجرای ریزفعالیتهای برنامه عملیاتی و گامهای تدوین شده در برنامهها شوند و عملکرد شعب را با این فعالیتها تطبیق دهند تا در چارچوب برنامهها قرار گیرند.
در ادامه این نشست، حاضرین جلسه در خصوص اجرای «برنامه عملیاتی با راهبرد کاهش اطاله دادرسی» پیشنهادات و نظرات خود را ارائه کردند.