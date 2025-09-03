خبرگزاری کار ایران
تمدید مجدد مهلت ثبت نام آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ / حذف شرط سنی ایثارگران

تمدید مجدد مهلت ثبت نام آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ / حذف شرط سنی ایثارگران
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه ای اعلام کرد: شرط سنی ایثارگران متقاضی شرکت در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ حذف و مجدداً مهلت ثبت نام در این آزمون تمدید شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است:  نظر به درخواست های مکرر شماری از داوطلبان به منظور مساعدت و فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ که در بازه زمانی مقرر برای ثبت‌نام اقدام نکرده اند ، مقرر گردید فرصتی ایجاد شود تا بتوانند تا از روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه تا پایان روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه با مراجعه درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

به داوطلبان توصیه می شود با توجه به حجم بالای مراجعه در ساعات پایانی، فرایند ثبت نام را هرچه سریعتر به اتمام رسانند و از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی خودداری کنند.

