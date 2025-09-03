خبرگزاری کار ایران
میرزایی در تذکر شفاهی:

بیانیه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج همیشه فارس در خصوص جزایر سه گانه ایرانی محکوم است
نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس گفت: بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج همیشه فارس در کویت نسبت به جزایر سه گانه ایرانی غیر سازنده غیر قابل قبول و محکوم است.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزایی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج همیشه فارس در کویت نسبت به جزایر سه گانه ایرانی غیر سازنده غیر قابل قبول و محکوم است.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس دوازدهم اضافه کرد: جزایر تا ابد ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی و تعلق تاریخی این سه گوهر درخشان خلیج همیشه فارس ایران سرافراز، ریشه در خاک و خون و ایران ایرانی دارد. ضمن تقدیر از اقدام مناسب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نامگذاری روز جزایر سه گانه ایرانی در تقویم کشوری، شایسته است اقدامات لازم در دستور کار نهادهای مختلف قرار گیرد.

وی افزود: یک مرکز نخبگانی دانشگاهی فرهنگی و فعالان رسانه ای و مدنی در یک هم افزایی باشکوه اسناد تعلق تاریخی جزایر سه گانه ایرانی را به زبان های مختلف ترجمه کرده و به سفارتخانه های کشورهای مختلف در تهران و نیز پارلمان های همه کشورهای جهان ارسال نمایند.

میرزایی اضافه کرد: دو وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات با برگزاری نمایشگاه ها در پایتخت کشورهای منطقه ای و اروپایی به آگاه سازی افکار عمومی جهانیان نسبت به حق مسلم و تاریخی ایران بر مالکیت این جزایر ایرانی بپردازند و با برگزاری نشستها و میزگردها به جهات تبیین ایرانی بودن این جزایر بپردازند و با برگزاری نشست ها و میزگردها، به جهاد تبیین ایرانی بودن این جزایر بپردازند. جهاد تبیینی که مطالبه همیشگی مقام معظم رهبری از نخبگان و مدیران می باشد.

وی اظهار کرد: ایرانیان خارج از کشور که دل در گرو اعتلای ایران دارند، با استفاده از همه ظرفیت های تخصصی، نفوذ اجتماعی، توانایی علمی و مزیت های نسبی خود در کشورهای مختلف به ایفای رسالت دفاع از تمامیت ارضی کشور، در این زمانه حساس بپردازند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم افزود: جوانان و دانشجویان با به اشتراک گذاشتن اسناد تاریخی این تعلق جاودان و نتایج نشست ها و میزگردها در فضای مجازی، موضوع تعلق تاریخی این جزایر به ایران را به ترند اصلی فضای مجازی تبدیل کنند تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد./

 

