ضرورت رسیدگی فوری به مشکل آب شرب دو شهرستان کاشان و بیدگل

به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) طی تذکر شفاهی با گرامیداشت هفته وحدت، خطاب به علی‌آبادی وزیر نیرو گفت: سال‌هاست که مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با مشکل کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس سهم تعیین شده وزارت نیرو، باید هزار و ۱۰۰ لیتر بر ثانیه از آب زاینده‌رود به کاشان تخصیص یابد، اما این رقم در حال حاضر تنها ۳۸۰ لیتر بر ثانیه است.

وی افزود: اکنون بیش از ۷۵ درصد آب شرب منطقه از طریق چاه‌ها تأمین می‌شود، در حالی که بنا بر نظر کارشناسان، سالانه نیم متر از سطح آب این چاه‌ها کاهش می‌یابد و همین امر موجب بروز پدیده فرونشست در مناطق راوند، طاهرآباد کاشان و حاشیه شهر آران و بیدگل شده است.

این نماینده مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم منابع آب زیرزمینی این دو شهرستان تصریح کرد: با توجه به سهم قانونی منطقه و همچنین ظرفیت‌های آزاد شده از سد زاینده‌رود به دنبال اجرای پروژه انتقال آب از دریای عمان به اصفهان، تکمیل ظرفیت خط آبرسانی کاشان، موسوم به طرح گلاب، مطالبه جدی و به‌حق مردم شریف کاشان و آران و بیدگل است.

