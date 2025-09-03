خبرگزاری کار ایران
ضرورت رسیدگی فوری به مشکل آب شرب دو شهرستان کاشان و بیدگل

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به وزیر نیرو بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکل آب شرب این دو شهرستان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) طی تذکر شفاهی با گرامیداشت هفته وحدت، خطاب به  علی‌آبادی وزیر نیرو گفت: سال‌هاست که مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با مشکل کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس سهم تعیین شده وزارت نیرو، باید هزار و ۱۰۰ لیتر بر ثانیه از آب زاینده‌رود به کاشان تخصیص یابد، اما این رقم در حال حاضر تنها ۳۸۰ لیتر بر ثانیه است.

وی افزود: اکنون بیش از ۷۵ درصد آب شرب منطقه از طریق چاه‌ها تأمین می‌شود، در حالی که بنا بر نظر کارشناسان، سالانه نیم متر از سطح آب این چاه‌ها کاهش می‌یابد و همین امر موجب بروز پدیده فرونشست در مناطق راوند، طاهرآباد کاشان و حاشیه شهر آران و بیدگل شده است.

این نماینده مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم منابع آب زیرزمینی این دو شهرستان تصریح کرد: با توجه به سهم قانونی منطقه و همچنین ظرفیت‌های آزاد شده از سد زاینده‌رود به دنبال اجرای پروژه انتقال آب از دریای عمان به اصفهان، تکمیل ظرفیت خط آبرسانی کاشان، موسوم به طرح گلاب، مطالبه جدی و به‌حق مردم شریف کاشان و آران و بیدگل است.

انتهای پیام/
