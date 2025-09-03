اسماعیلی در تذکر شفاهی:
بیثباتی اقتصادی و تنزل مستمر ارزش پول ملی کشور را با بحران روبرو کره است
نماینده مردم میانه در مجلس با انتقاد ازعدم تکمیل پروژه احداث ایستگاه راه آهن ترکمانچای از وزیر راه و شهرسازی خواست به تسریع تکمیل پروژههای این منطقه ورود کند.
به گزارش ایلنا، مهدی اسماعیلی در نشست علنی امروز چهارشنبه، (۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور، گفت: قطعا در دلسوزی و خیرخواهی جنابعالی شکی نداریم اما حقیقتا مدتی است مشکلات عدیدهای از جمله تورم و گرانی، درآمد ناچیز و کاهش شدید قدرت مالی و معیشتی مردم به ویژه بازنشستگان، بیثباتی اقتصادی، تنزل مستمر ارزش پول ملی و بیسامانی در مدیریت ارز خصوصا قطعی تاسف بار برق تمام اجزای کشور را به هم ریخته و روح و روان مردم را به سخره گرفته و کشور را با بحران جدی روبه رو کرده است.
نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای رئیس جمهور؛ چرا اجازه میدهید اینقدر در حق این ملت شریف و نجیب اجحاف شود، این مردم شایسته تکریم هستند، نه تحقیر و تضعیف، چه کسی مسئول خسارات بسیاری است که قطعی طولانی مدت برق به کسب و کار، صنعت و کشاورزی و وسایل و تجهیزات زندگی مردم وارد کرده است میباشد؟ اگر تدبیری به رفع این ناترازی نبود حداقل با تامین برق از کشورهای همسایه نمیگذاشتند این مردم عزیز، اینگونه آزرده خاطر شوند و انتظام زندگی آنها به هم بریزد، همچنان که کشور ما در چند سال گذشته تامین کننده برق برخی از کشورها بوده است.
وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هرچند در حال حاضر بنا ندارم به عملکرد، کارآیی و نحوه مدیریت شما در مجموعه بسیار بزرگ وزارت راه و شهرسازی ورود کنم، اما در صورت استمرار روند فعلی معلوم نیست که سکوت ما ادامه دار باشد، لذا شایسته است به معاونان ذیربط متذکر شوید که در انجام به موقع تعهدات خود جدی بوده و از امروز و فردا کردن و فرصت سوزی پرهیز کنند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: متاسفانه معاون امور مجلس شما نیز دائما در حال تغییر بوده و در ایجاد هماهنگیهای لازم برای بررسی و ارزیابی روند پروژههای شهرستانهای میانه و ترکمانچای ناموفق بوده است. بدین وسیله به جد از شما میخواهم دستور فرمایید نسبت به اجرای پروژههای راههای حوزه انتخابیه اینجانب قبل از گذشت فصل کاری به ویژه پروژه باند دوم میانه به سرچم، راههای روستایی و تکمیل ایستگاه راه آهن ترکمانچای که چندین سال است پیگیر تکمیل آن بودهام که معلوم نیست به چه علت ناقص مانده و به سرانجام نرسیده و در فرصت دیگر بیان خواهم کرد اهتمام ویژهای مبذول و گزارش کنید.