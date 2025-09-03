به گزارش ایلنا؛ احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در صحن علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با تبریک آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) گفت: آغاز امامت و ولایت حضرت ولی‌عصر (عج) را به همه ملت‌های مظلوم و مستضعف به‌ویژه ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: فرهنگ مهدویت و انتظار، فرهنگی مبتنی بر علم، عدالت و امنیت است و در نقطه مقابل، فرهنگ استکبار و صهیونیسم جهانی، فرهنگی است که جز ظلم، بی‌عدالتی، جهالت و ناامنی برای مردم دنیا به‌ویژه مظلومان غزه به همراه نداشته است.

نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم، ادامه داد: ما به محضر حضرت حجت عرض می‌کنیم: انتَ الذی تملأ الأرض قسطاً و عدلاً بعد ما مُلئت ظلماً و جوراً و یقین داریم که وعده الهی تحقق خواهد یافت، چرا که "وکان حقّاً علینا نصر المؤمنین.

آزادی خواه با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در کشور بیان کرد: همه ما بر مشکلات انرژی در کشور از خشکسالی و کاهش سطح آب پشت سدها گرفته تا مصرف بالای برق در بخش‌های خانگی و صنعتی واقفیم اما نکته مهم‌تر، سوء استفاده‌هایی است که در این بین اتفاق می‌افتد.

وی یادآور شد: بر اساس گزارش رسمی وزارت نیرو، تنها در یک سال گذشته، ۳۱ هزار دستگاه ماینر غیرقانونی استخراج رمزارز کشف شده که مصرفی بالغ بر ۲۰۰۰ مگاوات برق داشته‌اند و این رقم قابل توجه است و نشان‌دهنده عمق مشکلات ساختاری در مدیریت و نظارت بر مصرف انرژی است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: از زحمات نهادهای امنیتی و انتظامی قدردانی می‌کنیم، اما این سوال همچنان باقی است: آیا فقط همین ۳۱ هزار دستگاه بوده؟ شاید بیش از این باشد و ۴۰ هزار یا حتی ۶۰ هزار دستگاه در حال فعالیت غیرقانونی باشند.

وی در ادامه با انتقاد از نفوذ مافیا در حوزه‌های مختلف گفت: متأسفانه در هر حوزه‌ای که ورود می‌کنیم، با مافیای پرنفوذ و قدرتمند مواجه هستیم؛ مافیای انرژی، مافیای رمزارز، مافیای قاچاق و این مافیاها مانند زالو به جان منابع کشور افتاده‌اند و خون ملت را می‌مکند.

نماینده مردم ملایر تأکید کرد: نیازمند تدبیر جدی، مدیریت انقلابی و مبارزه بی‌امان با فساد و رانت هستیم و امروز وقت آن است که با تصمیمات قاطع، زمینه را برای عدالت و شفافیت فراهم کنیم و با کار و تلاش همگانی، زمینه‌ساز ظهور دولت کریمه حضرت ولی‌عصر (عج) باشیم.

آزادی‌خواه ادامه داد: موضوع کشاورزی بسیار نگران‌کننده است و امروز مجموع مصرف برق بخش کشاورزی ما به ۴ میلیون مگاوات هم نمی‌رسد، یعنی کمتر از نیمی از برق مصرفی بخش‌های دیگر و این یعنی کشاورزی مظلوم واقع شده و کشاورزان بیچاره شده‌اند.

وی افزود: ما در کشور ۴ میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی داریم که بیش از ۱۳۰ میلیون تُن محصولات کشاورزی تولید می‌کنند و این عدد کوچکی نیست با این حال، وضعیت پشتیبانی و تأمین زیرساخت‌ها برای این قشر زحمتکش به هیج وجه رضایت‌بخش نیست.

آزادی‌خواه به مسئله آب اشاره کرد و گفت: ما سالانه حداقل ۸۰ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کنیم در حالی که کل آب تجدیدپذیر کشور ۱۱۴ میلیارد متر مکعب است و این به معنای بحرانی بودن وضعیت و نزدیک شدن مصرف به ظرفیت کل منابع تجدیدپذیر، فاجعه‌بار است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: در کشور راهکار داریم و یکی از این راه‌ها احیای بیش از ۴۰ هزار رشته قنات در کشور است؛ دولت باید تدبیری جدی در این زمینه داشته باشد و ما در برنامه هفتم توسعه تکلیف کرده‌ایم که دولت سالانه ۳۰۰۰ کیلومتر قنات را احیا کند، اما این موضوع به درستی اجرایی نشده است.

وی افزود: در ماده ۳۲ جدول برنامه هفتم، مقرر شده که سالانه ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور تحت پوشش سامانه‌های نوین آبیاری قرار گیرد اما امروز بسیاری از کشاورزان در نوبت اجرای این طرح‌ها هستند این در حالی است که اجرای آبیاری نوین می‌تواند مصرف آب را به حداقل برساند و صرفه‌جویی قابل توجهی ایجاد کند.

آزادی‌خواه گفت: در استان‌هایی مانند کرمانشاه، که این طرح‌ها باید اجرایی شود هزاران هکتار زمین کشاورزی نیازمند این سامانه‌ها هستند و از دولت و سازمان برنامه‌وبودجه تقاضا دارم که دست وزارتخانه مربوطه را باز بگذارند تا کشاورزان بتوانند بدون بروکراسی پیچیده، کارشان را پیش ببرند.

وی در ادامه، به موضوع عملیات آبخیزداری و مدیریت بارش‌ها اشاره کرد و گفت: ما به‌طور میانگین سالانه ۳۵۰ میلیارد متر مکعب بارش در کشور داریم و اگر این آب‌ها مدیریت شوند، می‌توان از بی‌آبی و خشکسالی نجات پیدا کرد و عملیات آبخیزداری و آبخیزداری یکی از راهکارهای مؤثر در این حوزه است، اما متأسفانه این احکام در برنامه هفتم توسعه به درستی اجرا نمی‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم به مسائل بین‌المللی و تعهدات برجامی اشاره کرد و گفت: در زمانی که جمهوری اسلامی ایران پس از امضای سند برجام به همه تعهدات خود عمل کرد این ایالات متحده آمریکا بود که در تاریخ ۸ می‌۲۰۱۸ از توافق خارج شد. آیا این ترامپ نبود که دستور داد طی ۱۸۰ روز، تمام شرکت‌های خارجی از ایران خارج شوند؟

وی افزود: آیا اتحادیه اروپا بر اساس بند ۲۰ ضمیمه برجام، به تعهدات خود عمل کرد؟ هرگز نه شورای امنیت سازمان ملل، نه کشورهای اروپایی هیچ‌کدام اقدام مؤثری در عمل به وظایف خود انجام ندادند و این ایران بود که به‌رغم همه فشارها، پای تعهداتش ایستاد.

وی از رئیس جلسه تشکر کرد و گفت: از هیات رئیسه و همه همکاران که به دغدغه‌های مردم توجه دارند، سپاسگزارم.

انتهای پیام/