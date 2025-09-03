وزارت راه به دادحمل و نقل فرسوده درون شهری و برون شهری برسد

به گزارش ایلنا، سلمان زارع در صحن علنی امروز (چهارشنبه۱۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به وزیر امور خارجه گفت: آقای دکتر عراقچی چرا نسبت به آزادی بی‌قید و شرط خانم مهدیه اسفندیاری جلیسه، شهروند دیلمانی که بی‌جهت و بدون ارتکاب جرمی در بدترین زندان دولت فرانسه زندانی شده است، اقدامی نمی‌کنید؟

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس خطاب به وزیر امور خارجه تصریح کرد: در صورت ادامه روند بی‌توجهی در صحن مجلس طرح سوال خواهم کرد اقدامات انجام‌شده در راستای آزادی این شیرزن ایرانی که در حمایت از مردم مظلوم و بی‌گناه غزه زندانی شده است، به اطلاع ملت قهرمان ایران برسانید.

زارع همچنین در تذکری به وزیر راه و شهرسازی، گفت: به دادحمل و نقل فرسوده ۲۰ساله درون شهری و برون شهری لاهیجان و سیاهکل که امنیت جانی و معیشت رانندگان و جان مردم را تهدید می‌کند، برسید.

