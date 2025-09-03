قیمت تضمینی گندم عادلانه نیست

به گزارش ایلنا، کمال حسین پور در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: با کدام منطق و عدالت دوباره سردشت و اشنویه را از دفترچه انتخاب رشته کنکور حذف کرده اید. سال گذشته با پیگیری های مداوم این ظلم اصلاح شد اما امسال علیرغم دستور مستقیم وزیر، باز هم همان را تکرار کردید.

نماینده مردم سردشت واشنویه در مجلس دوازدهم اضافه کرد: سردشت با دانشگاهی بیش از هزار دانشجو و و بدون هیچ مرکز دانشگاه دیگر چرا باید قربانی تصمیم های غلط شود.جاده های پر پیچ و خم و فاصله زیاد، عملا ادامه تحصیل در شهرستان های اطراف را ناممکن کرده است. این تصمیم یعنی محرومیت مضاعف، ترک تحصیل جوانان و محروم کردن یک نسل از حق آموزش که آیا این جز تبعیض آشکار است. ما اجازه نخواهیم داد آینده فرزندان سردشت و اشنویه اینگونه پایمال شود و انتظار داریم دفترچه فورا اصلاح شود.

وی افزود: آقای مسئول! تا چه زمانی ظلم به کشاورزان می شود پول گندم کاران را دیر می دهید، قیمت تضمینی عادلانه نیست. برق چاهایش را قطع می کنید، حالا 5 درصد از حقش را به بهانه بیمه کسب می کنید. کشاورز در این شرایط سخت باید حمایت شود.

انتهای پیام/