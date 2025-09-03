خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضوانی در تذکر شفاهی:

افزایش قیمت بی‌رویه مواد غذایی، نرخ مدارس و اجاره نشینی مردم را گرفتار کرده است

افزایش قیمت بی‌رویه مواد غذایی، نرخ مدارس و اجاره نشینی مردم را گرفتار کرده است
کد خبر : 1681573
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم تهران در مجلس خواستار استمهال تسهیلات حمایتی عشایری شد که به واسطه خشکسالی با مشکل مواجه شدند.

به گزارش ایلنا، بهنام رضوانی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزرای اقتصاد، کشاورزی و صنعت درباره کنترل تورم و تنظیم بازار گفت: نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشید به ویژه که مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ایستادند و از کشور صیانت کردند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: افزایش قیمت بی‌رویه مواد غذایی، نرخ مدارس، افزایش بیکاری و سختی اجاره نشینی مردم را گرفتار کرده که نیازمند برنامه ریزی است.

وی در ادامه با بیان اینکه عشایر غیور به خاطر خشکسالی نتوانسته‌اند تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را به موقع بازپرداخت کنند، یادآور شد: تسهیلات حمایتی باید به این افراد داده شده و استمهال که در آستانه ورشکستگی هستند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پایان در تذکری خطاب به وزیر دفاع خاطرنشان کرد: حقوق و مزایای نیروی مسلح بسیار پایین است و آن‌ها نباید گرفتار تأمین نیازهای اولیه خود باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی