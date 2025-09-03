رضوانی در تذکر شفاهی:
افزایش قیمت بیرویه مواد غذایی، نرخ مدارس و اجاره نشینی مردم را گرفتار کرده است
نماینده مردم تهران در مجلس خواستار استمهال تسهیلات حمایتی عشایری شد که به واسطه خشکسالی با مشکل مواجه شدند.
به گزارش ایلنا، بهنام رضوانی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزرای اقتصاد، کشاورزی و صنعت درباره کنترل تورم و تنظیم بازار گفت: نباید نسبت به این موضوع بیتفاوت باشید به ویژه که مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ایستادند و از کشور صیانت کردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: افزایش قیمت بیرویه مواد غذایی، نرخ مدارس، افزایش بیکاری و سختی اجاره نشینی مردم را گرفتار کرده که نیازمند برنامه ریزی است.
وی در ادامه با بیان اینکه عشایر غیور به خاطر خشکسالی نتوانستهاند تسهیلاتی که دریافت کردهاند را به موقع بازپرداخت کنند، یادآور شد: تسهیلات حمایتی باید به این افراد داده شده و استمهال که در آستانه ورشکستگی هستند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پایان در تذکری خطاب به وزیر دفاع خاطرنشان کرد: حقوق و مزایای نیروی مسلح بسیار پایین است و آنها نباید گرفتار تأمین نیازهای اولیه خود باشند.