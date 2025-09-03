آخرین وضعیت شمشهای وارداتی توقیف شده در فرودگاه
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت شمشهای وارداتی توقیف شده در فرودگاه که در حال حاضر در اختیار گمرک قرار دارد توضیحاتی ارائه کرد و گفت: با دادستان تهران هم صحبت شده و مقرر شد نمایندهای از دادستانی به انبار گمرک اعزام شود تا با بازدید میدانی، موضوع از نزدیک بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه یکی از فعالان اقتصادی ادعا کرده که بهصورت گسترده قصد واردات طلا با برند خاص دارد و با توجه به اینکه اخیراً ۱۳ کیلو طلا از وی در فرودگاه توقیف شده است، آیا این موضوع مصداق قاچاق است یا خیر، گفت: نکته اول این است که من موضوع را پیگیری کردم و هم با رئیس محترم پلیس امنیت اقتصادی، هم با رئیس سازمان تعزیرات و هم با رئیس گمرک کشور صحبت کردم تا ببینم اصل ماجرا چیست. مشخص شد که موضوع ابتدا توسط پلیس فرودگاه به مدیرکل شهرستانهای استان تهران اعلام شده و سپس به شعبه تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
جهانگیر یادآور شد: در ابتدا اعلام شد که این طلاها با اسناد جعلی وارد کشور شدهاند اما در تحقیقات صورتگرفته و با ارائه مدارک مشخص شد که اسناد مربوطه جعلی نیست و طلاها در فرودگاه قبض انبار شدهاند و در حال حاضر هم در اختیار گمرک قرار دارند. لذا شعبه تعزیرات حکومتی قرار منع تعقیب برای پرونده صادر کرده و آن را از مصادیق قاچاق ندانسته است و مراتب به گمرک اعلام شد.
وی ادامه داد: از آنجایی که خود گمرک هم شاکی نبود، این محموله در انبار گمرک باقی مانده بود. اما معاون ارزی بانک مرکزی طی مکاتبهای با گمرک اعلام کرد که محموله طلای مورد نظر به دلیل نداشتن استاندارد قانونی در وزن و عیار شمشها باید مرجوع شود. طبق آییننامه، وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و عیار آن ۹۹۵.۵ باشد، در حالی که شمشهای این محموله کمتر از حد مجاز بودهاند. این اطلاعاتی است که درباره این بهاصطلاح پرونده دریافت کردم.
جهانگیر افزود: با توجه به اینکه گمرک، شبههای در قاچاق بودن این کالا ندارد و تنها ابهام مربوط به رعایت استانداردهای فنی است، لازم است در این زمینه ملاحظات لازم صورت گیرد و در صورت نیاز آییننامههای واردات شمش طلا بازنگری شود تا از عودت بیمورد کالاهای ارزشمند جلوگیری گردد و منافع ملی به بهترین نحو حفظ شود.
