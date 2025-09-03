به گزارش ایلنا، عبدالوحید فیاضی در نشست علنی چهارشنبه (۱۲شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود، ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام(ص) پیامبر رحمت پیامبر آزادی، گفت: سلام بر ملت بزرگ ایران اسلامی، بر ستاره‌های سرخ این سرزمین، شهیدان پاک باخته‌ای که عزت و آزادی امروز ما از جانفشانی های آنان است.

نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: غزه، مرثیه‌ای است که نمی‌خوانند، ناله‌هایی که نمی‌شنوند و بیدادی که نمی‌بینند و کور با چشمانی که می‌بینند و نمی‌بینند!پروردگارا ،آه کودکان گرسنه و برهنه غزه را به آسمان بفرست تا زمین از شر صهیونیست در امان باشد.

فیاضی با بیان اینکه ملت سرفراز ایران؛ این بار هم مثل همیشه نستوهانه و جوانمردانه در برابر اردوگاه اهریمنی صهیونیست‌ها ایستاده است،ادامه داد: این مردم بزرگ بودند که با موقعیت شناسی خردمندانه نقشه شوم بدخواهان را نقش بر آب کردند و در کنار نیروهای مسلح، سپر پولادین در برابر آمریکا شدند؛ مردم نشان دادند به رهبری که به خدا تکیه کند و شجاعانه در برابر بیگانگان بایستد، اعتماد داشته و اقتدا می‌کنند.

وی در ادامه بیان کرد: ائتلاف زیبا و شکوهمندی که بین امام جامعه و ملت هوشمند ایران صورت گرفته است، یک بار دیگر توانسته است، ایران را به نقطه نفوذناپذیر جهان تبدیل کند. حال وقت آن است که مراقب استراتژی فریب دو قطبی سازی‌ها با هر عنوان بهانه‌ای باشیم که این ترفند امیدآفرین دشمن است؛باید اکنون به رهبری و ملت ایران گفت؛" ما را سری ست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود، هم بر آن َسریم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به موضوع مکانیزم ماشه ،مطرح کرد: مکانیزم ماشه‌ای که از درون برجام بیرون آمده و به ما میگویند برجام از روز اول برنامه صلح نبوده است؛ بلکه بهانه جنگ برای ماجراجویان بوده است و تمام آورده اش برای کسانی بود که چند صباحی به کرسی قدرت رسیده بودند و اگرنه برجام نه ترکی بر دیوار تحریم‌ها گذاشت و نه سایه جنگ را از سر ملت برداشت،حال مائیم و یک ملت بزرگ وطن پرست و در کنار آن، یک اردوگاه دشمن بی منطق در برابر.

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران تاکید کرد: وقت آن است که با همدلی و همبستگی با مردم باشیم و به مردم خدمت کنیم و جان خسته از تورم را به تیمار تدبیر التیام بخشیم ،مردمی که برای حفظ استقلال این خاک، این سرزمین پاک ،این خاک پرگهر، همچنان بر سر پیمان ایستاده‌اند.

فیاضی خطاب به رئیس جمهور،بیان کرد:آقای پزشکیان از جنابعالی به خاطر همه مجاهدت‌ها و تلاش‌ها سپاسگزارم؛ اما نیک می دانید فضای اقتصادی امروز جامعه به گونه‌ای است که با این فرمان راه را به نقطه درستی هدایت نمی خواهد کرد. ضعف و فرتوتی در کابینه را بیندیش و برطرف کن ؛بعضاً یا همراهی نمی‌کنند، یا توان همراهی ندارند. ملت بزرگ ایران نباید در انتظار آب و برق و نان بیتابی کنند، این کمترین مطالبه مردم است که تیم اقتصادی دولت، ناباور به اندیشه‌های ناب اقتصادی اسلامی و توانمندی‌های بومی‌ است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت اقتصاد ،مسئول کنترل نرخ تورم و مهار بازار ارز و سرمایه است،خاطرنشان کرد: این وضعیت آیا پاسخ مناسبی به تغییر وزیر است؟ آقای رئیس جمهور؛ اطمینان دارم!تا زمانی که تکنوکرات‌های بی‌خاصیت و غرب باور که اعتقادی به گزاره‌های ارزشی نظام ندارند؛ در گردونه اقتصاد بوده و بر گرده اقتصاد ما سوارند؛ هیچ اتفاقی نمی‌افتد. چرا در برابر چند بانک و چند باند خصوصی فاسد کوتاه آمده‌اید؟!

نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس در تذکری به وزیر کار،ادامه داد: به وزیر کار و رفاه تذکر می‌دهم، نسبت به حذف مدیران و مدیران عامل مشکوک به فساد و نفوذ و دوتابعیتی سریعا اقدام کند. این وزارتخانه بزرگ و خصوصاً شرکت های سرمایه گذاری آن همچنان در چنبره سیاست بازی های مزورانه گیر کرده است.

فیاضی در تذکری تاکید کرد: وزیر راه و شهرسازی؛ با نگاهی جامع و اساسی به راه‌های شمال کشور ،در محور هراز _چالوس و کمربندی‌های مازندران و سرخرود ،آمل، چمستان به وظیفه قانونی خود عمل کنید. سد هراز سال‌هاست که ناتمام است و مشکل آب در مازندران که در کنار آب است،همچنان باقی است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران با تاکید براینکه انحلال سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان‌های دیگر امر نادرستی بود،اظهار کرد: به وزیر جهاد کشاورزی تذکر می‌دهم؛ نسبت به اعاده آن به وضع سابق با اصلاح اقدام کند. ۱۲۰ هزار واحد ساختمانی بدون پروانه که در مازندران از جمله حوزه انتخابیه ام ساخته شد، همچنان بلاتکلیف است و از قوه قضاییه می‌خواهم با درخواست نمایندگان و استاندار با احیای ماده ۴ برای اصلاح و جانمایی درست اقدام کند.

نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود،تاکید کرد: گازرسانی به بخش محروم ولده و روستاهای تابعه مورد انتظار مردم است؛ به وزیر صمت بار دیگر درباره معادن بلده تذکر می‌دهم، نگذارید بیش از این مردم منطقه با معادن غیرمجاز در حسرت زندگی سالم ،درست و با محیط زیست نامناسب بمانند،ارتقای "رویان" و "کلوده" به بخش یکی از خواسته‌های اساسی مردم است .درود بر مردم قهرمان ایران، سلام بر امام بزرگوار(ره)، سلام بر همه کسانی که جان بر سر پیمان در پای ایران نهادند.

