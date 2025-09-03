خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جهانگیر در پاسخ به ایلنا مطرح کرد؛

۱۵ زندانی اوین همچنان متواری/ ۳ نفر از آمار متواریان در بین فوت‌شدگان بودند

۱۵ زندانی اوین همچنان متواری/ ۳ نفر از آمار متواریان در بین فوت‌شدگان بودند
کد خبر : 1681498
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر ۱۵ نفر متواری باقی مانده‌اند که ۱۴ نفر آنان جرایم مالی دارند و یک نفر سابقه سرقت. حکم دستگیری این افراد صادر شده و ان‌شاءالله طی روزهای آینده شناسایی، دستگیر و به زندان بازگردانده خواهند شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در پاسخ به ایلنا درباره آخرین وضعیت زندانیان متواری‌شده از زندان اوین در زمان حمله رژیم صهیونیستی گفت: در زمان حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین که مغایر تمام معاهدات بین‌المللی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل بود، ۷۶ نفر متواری شدند.

وی ادامه داد: با بررسی‌های دقیق و انجام آزمایشات بر باقی‌مانده اجساد، مشخص شد سه نفر از افرادی که تصور می‌کردیم متواری هستند، در بین فوت‌شدگان بوده‌اند. بنابراین، تعداد متواریان ۷۳ نفر شناخته شد. از این ۷۳ نفر، ۵۸ نفر یا خود را به زندان معرفی کردند و بازگشتند (چرا که در آن زمان صرفاً از ترس گریخته بودند) یا دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر ۱۵ نفر متواری باقی مانده‌اند که ۱۴ نفر آنان جرایم مالی دارند و یک نفر سابقه سرقت. حکم دستگیری این افراد صادر شده و ان‌شاءالله طی روزهای آینده شناسایی، دستگیر و به زندان بازگردانده خواهند شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی