جهانگیر در پاسخ به ایلنا مطرح کرد؛
۱۵ زندانی اوین همچنان متواری/ ۳ نفر از آمار متواریان در بین فوتشدگان بودند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر ۱۵ نفر متواری باقی ماندهاند که ۱۴ نفر آنان جرایم مالی دارند و یک نفر سابقه سرقت. حکم دستگیری این افراد صادر شده و انشاءالله طی روزهای آینده شناسایی، دستگیر و به زندان بازگردانده خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در پاسخ به ایلنا درباره آخرین وضعیت زندانیان متواریشده از زندان اوین در زمان حمله رژیم صهیونیستی گفت: در زمان حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین که مغایر تمام معاهدات بینالمللی و نقض آشکار حقوق بینالملل بود، ۷۶ نفر متواری شدند.
وی ادامه داد: با بررسیهای دقیق و انجام آزمایشات بر باقیمانده اجساد، مشخص شد سه نفر از افرادی که تصور میکردیم متواری هستند، در بین فوتشدگان بودهاند. بنابراین، تعداد متواریان ۷۳ نفر شناخته شد. از این ۷۳ نفر، ۵۸ نفر یا خود را به زندان معرفی کردند و بازگشتند (چرا که در آن زمان صرفاً از ترس گریخته بودند) یا دستگیر شدند.
