دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حفظ امنیت حقوقی و اعتماد عمومی نقش حیاتی دارند

به گزارش ایلنا، غلامرضا جواهری معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران، در جمع مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان، ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه این دفاتر، بر نقش بی‌بدیل آنان در تسهیل روند‌های اداری، حفظ امنیت حقوقی و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضا تأکید کرد.

جواهری، مسئولیت خطیر دفاتر خدمات الکترونیک را نتیجه اعتماد دستگاه قضایی به این مراکز دانست و بر ضرورت رعایت دقیق موازین قانونی و حفاظتی در انجام امور محوله تأکید کرد.

وی اظهار کرد: سلامت، امنیت و اعتبار فرایند‌های قضایی الکترونیک، تنها با رعایت دقیق مقررات و اجرای یکپارچه الزامات اجرایی و حفاظتی تضمین می‌شود.

جواهری در این نشست به برخی از نکات مهم مرتبط با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های صادره برای پایداری و سلامت نظام خدمت‌رسانی قضایی الکترونیک تاکید کرد.

برخی از این نکات تأکید بر دستورالعمل‌های موجود و برخی دیگر نتیجه آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته بود، از جمله آنکه: مسئولیت نظارت بر انجام صحیح امور توسط هر یک از کارکنان دفتر در وهله اول با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است و در صورت خروج کاربر از دفتر، به هردلیلی ضروری است تا دسترسی وی به سامانه هاسریعا قطع شود.

همچنین استفاده از دستگاه دریافت وجه الکترونیک –پوز- تعیین شده و عدم دریافت وجوه به صورت نقدی ضروری است و بکارگیری کاربران صرفا پس از تشکیل پرونده نظارتی و دریافت تاییدیه استعلام حفاظتی صورت انجام شود.

جواهری همچنین از مدیران دفاتر الکترونیک قضایی خواست تا در صورت جابجایی کاربران هماهنگی و ارائه دلایل لازم را به مراجع نظارتی انجام دهند و رمز کاربری صرفا توسط شخص کاربر معرفی شده در هر بخش مورد استفاده قرار گیرد.

نصب شماره تماس ۱۲۷ به عنوان ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در معرض دید مراجعین و ارائه هرگونه خدمت پس احراز هویت دقیق فرد مراجعه کننده از دیگر نکاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

آموزش مستمر کاربران، رفتار حرفه‌ای با مراجعان، تکریم مراجعین و پاسخگویی دقیق به پرسش‌های آنان و عدم ارائه مشاوره حقوقی، رعایت محرمانگی اطلاعات پرونده ها، نظافت، آراستگی و نظم در محیط دفتر، نگهداری درست از تجهیزات، مقابله با فساد و تخلفات، ثبت دقیق شکایات و باز خورد‌های مردمی، به روزرسانی تابلو‌های راهنما و نرخ‌های مصوب که از دیگر موضوعاتی بود که توسط رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران به عنوان نکات لازم در جهت صیانت از امنیت، سلامت و کارآمدی سیستم قضایی در حوزه خدمات الکترونیک مورد تاکید و تذکر قرار گرفت.

معاون قضایی دادگستری استان تهران اظهار کرد: بی توجهی به هر یک از نکات تبیین شده، می‌تواند آسیب‌های جدی ایجاد کند.

وی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری در برابر مردم، قانون و وجدان، افزود: امروز بیش از همیشه نیازمند بازسازی سرمایه اجتماعی هستیم و اعتماد مردم به عدالت و نظم، در گرو حسن اجرای وظایف ماست.

جواهری گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنها یک دفتر نیستند؛ بلکه حلقه اتصال مردم و دستگاه عدالت هستند.

جواهری در پایان از زحمات شبانه‌روزی مدیران دفاتر، تعهد و دقت آنها در اجرای ضوابط و پایبندی به اصول قانونی تقدیر و ابراز امیدواری کرد که با تلاش جمعی، شاهد ارتقای مستمر کیفیت خدمات، امنیت اطلاعات و رضایت شهروندان باشیم.

