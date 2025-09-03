سخنگوی کمیسیون اقتصادی خبر داد؛
مکاتبه قالیباف با قوه قضائیه/ مجلس خواستار گزارشی دقیق درباره روند پرونده زنجانی شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مجلس در مکاتبهای با قوه قضائیه خواستار گزارشی دقیق درباره روند پرونده آقای زنجانی شده است، گفت: در مورد قوه قضائیه، چون پیگیریها از طریق رئیس مجلس انجام میشود، من در جریان جزئیات نامه نیستم.
حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که درباره بابک زنجانی، هفتههای گذشته اعلام شد که او بدهی خود را با رمزارز پرداخت کرده، اما بانک مرکزی اعلام کرد که این رمزارز را نمیپذیرد. آیا مجلس به این موضوع ورود دارد که چرا این بدهی نقد نمیشود، گفت: همانطور که میدانید این موضوع یک پرونده قضایی بود و تا زمانی که مطالبات او پرداخت نشود، قوه قضائیه نمیتواند او را آزاد کند از همین رو مجلس در مکاتبهای با قوه قضائیه خواستار گزارشی دقیق درباره روند پرونده آقای زنجانی شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ادعاهایی از سوی وزارت اقتصاد و سایر مجموعههای پولی، مالی و بانکی وجود دارد و ما از آنها درخواست کردهایم در این زمینه به ما گزارشی ارائه دهند تا آن را بررسی کنیم و صحتسنجی انجام دهیم و اگر احساس کنیم که حق و حقوق دولتی یا عمومی تضییع میشود، مجلس حتماً ورود خواهد کرد و در حال حاضر هم در حال انجام اقدامات نظارتی هستیم.
ممکان گفت: بخش عمدهای از این موضوع به پرونده قضایی و بدهیهایی که به دولت و سایر دستگاهها دارد مربوط میشود. لازم است که قوه قضائیه و دستگاههای مربوطه پاسخگو باشند که آیا آقای زنجانی تعهدات مالی خود را پرداخت کرده و آیا احکام به درستی اجرا شده که او آزاد شده یا نه. اگر قصوری در این زمینه وجود داشته باشد، فرقی نمیکند که مربوط به چه دستگاهی باشد؛ مجلس از اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد.
وی درباره اینکه تا چه زمانی باید این گزارشها ارسال شود، گفت: ما درخواستهایی را از طریق رئیس مجلس و رئیس کمیسیون ارسال کردهایم که در آن بازه زمانی مشخصی تعیین شده است. کمیسیون اقتصادی بلافاصله به وزارتخانهها اخطار داده که ظرف دو هفته پاسخها را به کمیسیون ارائه دهند. اما در مورد قوه قضائیه، چون پیگیریها از طریق رئیس مجلس انجام میشود، من در جریان جزئیات نامه نیستم.