قالیباف در نطق پیش از دستور:
مسلمانان باید یکپارچه جنایتها و نسلکشی در غزه را محکوم کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه امت اسلامی باید بر مشترکات تکیه کند و در برابر دشمنان وحدت داشته باشد، گفت: امروز اصلیترین مصداق وحدت باید در مبارزه با رژیم صهیونیستی به عنوان شرّ اعظم ظهور پیدا کند.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) در نطق پیش از دستور خود، گفت: فرا رسیدن هفتهی وحدت را تبریک و تهنیت عرض میکنم. این ایام که مزین به عیدِ میلادِ پیامبر مهربانیست یادآور رسالت پیامبر اسلام در ایجاد جامعهای برپایهیِ ایمان، عقلانیت و محبت است و مسلمانان را به همدلی و همگرایی فرا میخواند.
وی ادامه داد: هفتهی وحدت و میلاد مبارک پیامبر اعظم صلی االله علیهوآله فرصتی است برای بازخوانی پیامِ اصلی اسلام یعنی برادری اخلاق و عدالت. امت اسلامی در پرتو نام و یاد پیامبر باید بر مشترکات تکیه کند و در برابر دشمنان وحدت داشته باشد.
قالیباف گفت: این وحدت نه یک تاکتیک سیاسی بلکه یک ضرورت دینی و راهبردی برای عزت امت اسلام و غلبه بر دشمنان است، امروز اصلیترین مصداق وحدت باید در مبارزه با رژیم صهیونیستی به عنوان شرّ اعظم ظهور پیدا کند. مسلمانان باید یکصدا و یکپارچه و بدون لکنت جنایتها و نسلکشی در غزه را محکوم کنند و دولتهای مسلمان باید به پیروی از مردم، اقدامات عملی برای توقف ماشین کشتار صهیونیستی را به کار بندند.
وی افزود: لازم میدانم از صداو سیما تشکر کنم. چند روز گذشته مصوبهای در شورای عالی فضای مجازی داشتیم که وظیفهای برعهده صداو سیما بود که این سکوهای داخلی را بدون اخذ وجه تبلیغ کنند. از طرفی دولت، خدمات عمومی را در آن سکوها واگذار کند تا مردم بتوانند از آن خدمات در سکوهای داخلی استفاده کنند و تبلیغ آن و تولید محتوا بدون اخذ وجه در صداوسیما انجام شود.
رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خوشبختانه صداوسیما این کار را دنبال کرده و بصورت عملی انجام داد. چند روز گذشته نقد و گلایه مندی صورت گرفت و امروز نیز از اقدامی که انجام دادند، تشکر میکنیم.