آغاز صحن علنی ۱۲ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی

به گزارش ایلنا، جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه، 12 شهریور ماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد.

صدیف بدری،عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار امروز صحن علنی را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری( اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده 182 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی و برخی احکام راجب مهریه

همچنین بررسی تقاضای عده از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی نیز در دستور جلسه می باشد.

