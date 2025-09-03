محمد گلزاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی درخصوص مهمترین اقدامات دولت برای مقابله با باج‌نیوزها اظهار کرد: در برخی موارد تعریف درستی از باج‌نیوز وجود ندارد و همین موضوع سبب می‌شود که برخی تصور کنند که منظور از باج نیوز رسانه‌ای است که انتقاداتی را مطرح کرده باشد، درحالی که به هیچ عنوان چنین گزاره‌ای صحیح نیست.

وی افزود: باید بگویم که باج نیوز اساسا رسانه نیست، بلکه بنگاهی است که اقدام به خبرسازی جعلی کرده و بعد توقف یا عدم انتشار این اخبار را مشروط به دریافت مبلغ یا امتیازی از دستگاه‌ها کرده و از این طریق باج‌گیری کرده و از آن مهم‌تر به اعتمادعمومی ضربه می‌زند.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه اکثر باج‌نیوزها هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند، گفت: حتی برخی از این باج‌نیوزها به نام فرد یا گروهی خود را معرفی می‌کنند که اصلا وجود خارجی ندارد.

گلزاری با تاکید بر اینکه باج‌نیوز روند نقد و خبررسانی را مسموم و منحرف می‌کند، اظهارکرد: طی یکسال گذشته بسیاری از این باج‌نیوزها در فضاهای مختلف از سایت گرفته تا شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها شناسایی شده‌اند. در همین راستا هم هر دستگاه، شرکت یا اداره‌ای که اقدام به همکاری با آنها داشته باشد، شناسایی شده و گزارشی از آن به وزیر یا معاون مربوطه اطلاع داده خواهد شد.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه دولت خود را ملزم به حمایت از جریان آزاد اطلاع‌رسانی و رسانه‌های مستقل می‌داند، گفت: نباید خدای نکرده باج‌نیوزها جای این رسانه‌ها را بگیرند و موجب شوند تا به رسانه‌ها لطمه وارد شود.

وی تاکید کرد: دولت هیچ مشکلی با نقد و رسانه منتقد نداشته و اتفاقا قدردان آنهاست، اما خبرسازی جعلی به قصد تخریب یا فشار به مدیران و اهداف غیرقانونی امر متفاوتی است که نه در ایران که در همه جای جهان با آن برخورد می‌شود.

