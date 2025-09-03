خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گلزاری در گفت‌وگو با ایلنا:

دستگا‌ه‌هایی که با باج‌نیوزها همکاری کنند، معرفی می‌شوند

دستگا‌ه‌هایی که با باج‌نیوزها همکاری کنند، معرفی می‌شوند
کد خبر : 1681206
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه نباید به باج‌نیوزها فرصتی برای رشد داده شود، گفت: برابر تصمیمات اتخاذ شده گزارش فعالیت هر شرکت، دستگاه یا اداره‌ای که با باج‌نیوزها همکاری داشته باشد به وزیر مربوطه ارائه خواهد شد.

محمد گلزاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،  در پاسخ به سوالی درخصوص مهمترین اقدامات دولت برای مقابله با باج‌نیوزها اظهار کرد: در برخی موارد تعریف درستی از باج‌نیوز وجود ندارد و همین موضوع سبب می‌شود که برخی تصور کنند که منظور از باج نیوز رسانه‌ای است که انتقاداتی را مطرح کرده باشد، درحالی که به هیچ عنوان چنین گزاره‌ای صحیح نیست.

وی افزود: باید بگویم که باج نیوز اساسا رسانه نیست، بلکه بنگاهی است که اقدام به خبرسازی جعلی کرده و بعد توقف یا عدم انتشار این اخبار را مشروط به دریافت مبلغ یا امتیازی از دستگاه‌ها کرده و از این طریق باج‌گیری کرده و از آن مهم‌تر به اعتمادعمومی ضربه می‌زند.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه اکثر باج‌نیوزها هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند، گفت: حتی برخی از این باج‌نیوزها به نام فرد یا گروهی خود را معرفی می‌کنند که اصلا وجود خارجی ندارد.

گلزاری با تاکید بر اینکه باج‌نیوز روند نقد و خبررسانی را مسموم و منحرف می‌کند، اظهارکرد: طی یکسال گذشته بسیاری از این باج‌نیوزها در فضاهای مختلف از سایت گرفته تا شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها شناسایی شده‌اند. در همین راستا هم هر دستگاه، شرکت یا اداره‌ای که اقدام به همکاری با آنها داشته باشد، شناسایی شده و گزارشی از آن به وزیر یا معاون مربوطه اطلاع داده خواهد شد.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه دولت خود را ملزم به حمایت از جریان آزاد اطلاع‌رسانی و رسانه‌های مستقل می‌داند، گفت: نباید خدای نکرده باج‌نیوزها جای این رسانه‌ها را بگیرند و موجب شوند تا به رسانه‌ها لطمه وارد شود.

وی تاکید کرد: دولت هیچ مشکلی با نقد و رسانه منتقد نداشته و اتفاقا قدردان آنهاست، اما خبرسازی جعلی به قصد تخریب یا فشار به مدیران و اهداف غیرقانونی امر متفاوتی است که نه در ایران که در همه جای جهان با آن برخورد می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی