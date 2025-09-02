گزارش سالانه تروریسم در ایران ۱۴۰۳ منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از سایت ستاد حقوق بشر، گزارش سالانه تروریسم در ایران ۱۴۰۳ شامل اقدام‌های گروهک‌های تروریستی علیه ایران و شهروندان ایرانی در داخل و خارج از کشور به تفکیک روز و ماه است.



این گزارش، که توسط بنیاد هابیلیان گردآوری و پژوهش شده و انتشار یافته است، علاوه بر انعکاس جزئیات رویداد‌های تروریستی، عوامل هر رویداد و همچنین شهدای آن را مشخص می‌کند.



براساس این گزارش، در سال گذشته در مجموع ۱۰۰ نفر در وقایع تروریستی در داخل و خارج از کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۹۸ ایرانی و ۲ غیرایرانی و همچنین ۲ زن و ۹۸ مرد هستند.



همچنین از این تعداد ۸۴ نفر در داخل کشور و ۱۶ نفر در خارج از کشور به شهادت رسیدند؛ در میان عوامل ترور، گروهک تروریستی جیش‌الظلم با ۲۷ عملیات و سپس رژیم صهیونیستی با ۹ عملیات در صدر عوامل ترور قرار دارند.



در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۵۲ عملیات تروریستی صورت گرفت که از این تعداد، ۳۶ عملیات در استان سیستان‌وبلوچستان رخ داده است.



این گزارش همچنین شامل بخش تحلیل کمی و کیفی و روندپژوهی تروریسم در سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۲ است. این گزارش که در ۲ نسخه فارسی و انگلیسی منتشر شده و از اینجا قابل دریافت است.

