خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزارش سالانه تروریسم در ایران ۱۴۰۳ منتشر شد

گزارش سالانه تروریسم در ایران ۱۴۰۳ منتشر شد
کد خبر : 1681200
لینک کوتاه کپی شد.

گزارش سالانه تروریسم در ایران مرتبط با وقایع تروریستی سال ۱۴۰۳ در کشورمان از سوی بنیاد هابیلیان منتشر شد.

به گزارش ایلنا  به نقل از سایت ستاد حقوق بشر، گزارش سالانه تروریسم در ایران ۱۴۰۳ شامل اقدام‌های گروهک‌های تروریستی علیه ایران و شهروندان ایرانی در داخل و خارج از کشور به تفکیک روز و ماه است.

این گزارش،  که توسط بنیاد هابیلیان گردآوری و پژوهش شده و انتشار یافته است، علاوه بر انعکاس جزئیات رویداد‌های تروریستی، عوامل هر رویداد و همچنین شهدای آن را مشخص می‌کند.

براساس این گزارش، در سال گذشته در مجموع ۱۰۰ نفر در وقایع تروریستی در داخل و خارج از کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۹۸ ایرانی و ۲ غیرایرانی و همچنین ۲ زن و ۹۸ مرد هستند.

همچنین از این تعداد ۸۴ نفر در داخل کشور و ۱۶ نفر در خارج از کشور به شهادت رسیدند؛ در میان عوامل ترور، گروهک تروریستی جیش‌الظلم با ۲۷ عملیات و سپس رژیم صهیونیستی با ۹ عملیات در صدر عوامل ترور قرار دارند.

در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۵۲ عملیات تروریستی صورت گرفت که از این تعداد، ۳۶ عملیات در استان سیستان‌وبلوچستان رخ داده است.

این گزارش همچنین شامل بخش تحلیل کمی و کیفی و روندپژوهی تروریسم در سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۲ است. این گزارش که در ۲ نسخه فارسی و انگلیسی منتشر شده و از اینجا قابل دریافت است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی