ابراز همدردی قالیباف با مردم زلزلهزده افغانستان
رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز همدردی با مردم افغانستان در پی وقوع زلزله شدید در شرق این کشور، بر آمادگی ملت ایران برای ارسال کمکهای امدادی و درمانی به حادثهدیدگان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیام خود به همین منظور آورده است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
وقوع حادثه تاسفبار زلزله شدید در بخشهایی از شرق کشور دوست و همسایه افغانستان که باعث جانباختن و مصدومیت جمع زیادی از مردم این کشور شد موجب تالم و تاثر گردید.
امیدوارم با اقدامات فوری امدادی و کمکرسانی انسانی و بشردوستانه شاهد رفع خسارات و بهبود زندگی مردم آسیب دیده باشیم و لازم میدانم آمادگی مشارکت ملت بزرگوار ایران برای ارسال کمکهای امدادی و درمانی بشردوستانه و تلاش در جهت کاهش آلام حادثهدیدگان به کشور همسایه و برادر را مورد تاکید قرار دهم.
ضمن اظهار مراتب همدردی و تسلیت خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مردم افغانستان و خانوادههای داغدیده، برای مصدومان شفای عاجل و برای جانباختگان رحمت و غفران الهی از درگاه خداوندمتعال مسئلت مینمایم.»