ابراز همدردی قالیباف با مردم زلزله‌زده افغانستان
​رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز همدردی با مردم افغانستان در پی وقوع زلزله شدید در شرق این کشور، بر آمادگی ملت ایران برای ارسال کمک‌های امدادی و درمانی به حادثه‌دیدگان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیام خود به همین منظور آورده است:

«بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم

وقوع حادثه تاسف‌بار زلزله شدید در بخش‌هایی از شرق کشور دوست و همسایه افغانستان که باعث جان‌باختن و مصدومیت جمع زیادی از مردم  این کشور شد موجب تالم و تاثر گردید.

امیدوارم‌ با اقدامات فوری امدادی و کمک‌رسانی انسانی و بشردوستانه شاهد رفع خسارات و بهبود زندگی مردم آسیب دیده باشیم و لازم می‌دانم آمادگی مشارکت ملت بزرگوار ایران برای ارسال کمک‌های امدادی و درمانی بشردوستانه و تلاش در جهت کاهش آلام حادثه‌دیدگان به کشور همسایه و برادر را مورد تاکید قرار دهم.

ضمن اظهار مراتب همدردی و تسلیت خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مردم  افغانستان و خانواده‌های داغدیده، برای مصدومان شفای عاجل و برای جان‌باختگان رحمت و غفران الهی از درگاه خداوندمتعال مسئلت می‌نمایم.»

ارسال نظر
