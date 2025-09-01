«بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم

وقوع حادثه تاسف‌بار زلزله شدید در بخش‌هایی از شرق کشور دوست و همسایه افغانستان که باعث جان‌باختن و مصدومیت جمع زیادی از مردم این کشور شد موجب تالم و تاثر گردید.

امیدوارم‌ با اقدامات فوری امدادی و کمک‌رسانی انسانی و بشردوستانه شاهد رفع خسارات و بهبود زندگی مردم آسیب دیده باشیم و لازم می‌دانم آمادگی مشارکت ملت بزرگوار ایران برای ارسال کمک‌های امدادی و درمانی بشردوستانه و تلاش در جهت کاهش آلام حادثه‌دیدگان به کشور همسایه و برادر را مورد تاکید قرار دهم.

ضمن اظهار مراتب همدردی و تسلیت خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مردم افغانستان و خانواده‌های داغدیده، برای مصدومان شفای عاجل و برای جان‌باختگان رحمت و غفران الهی از درگاه خداوندمتعال مسئلت می‌نمایم.»