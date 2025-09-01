عارف:
وظیفه صدا و سیما نقد منصفانه است/ نباید مسائل یکسویه دیده شود
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف با حضور در ساختمان شیشهای خبر از بخشهای مختلف این ساختمان آسیبدیده ناشی از حملات موشکی رژیم متجاوز صهیونیستی بازدید کرد و با توضیحات پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در جریان آخرین اقدامات روند بازسازی این ساختمان قرار گرفت.
همچنین معاون اول رئیسجمهور پس بازدید از ساختمان شیشهای خبر در نشست شورای معاونین رسانه ملی شرکت کرد و با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته از سوی این رسانه بویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، تاکید کرد: رسانه ملی پس از جنگ تحمیلی حضور جدی و ارزشمند در حوادث جنگ ۱۲ روزه داشت که به نظر میرسد یکی از دلایل حملات رژیم صهیونیستی به ساختمان خبر همین نگاه و اقدامات رسانه ملی بود.
وی با بیان اینکه بخشهای مختلف دولت چهاردهم همواره قدردان تلاشهای کارکنان صدا و سیما هستند، به ترور شهید هنیه در اوایل روی کار آمدن دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: از همان روزهای آغاز دولت چهاردهم به این نتیجه رسیدیم که شرایط جنگی است اما نباید به مردم منتقل شود تا در کمال آرامش زندگی کنند اما در دولت بدترین حالات در نظر گرفته و برنامه اقتصاد جنگ تدوین شد.
عارف با اشاره با بیان اینکه مذاکرات هستهای در یک فضای خوبی انجام میشد اما کشور با یک حمله غیر اخلاقی و غیر انسانی در میانه مذاکرات روبرو شد، تاکید کرد: دشمن به این گمان به ایران حمله کرد که میتواند مسئله را ظرف ۴ روز حل کند اما مردم، نظام و رهبری به میدان آمدند و انتصاب جایگزینان فرماندهان شهید توسط رهبر معظم انقلاب بینظیر بود که ظرف چند ساعت این فرماندهان عملیات موفق انجام دادند.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دشمن به دنبال این بود که ظرف ۴ روز کار را یکسره کند اما این مردم ایران بودند که کار دشمنان را تمام کردند و یک آرامش در جامعه حکمفرما شد، گفت: با وجود تدابیر اندیشیده شده در دولت و ذخیره کالاهای اساسی اما نگرانیهایی در برخی مناطق وجود داشت اما آرامترین شرایط کشور در جنگ ۱۲ روزه بود و طبق گزارشها کوچکترین مسئله و درگیری در صفهای بنزین وجود نداشت.
عارف خاطرنشان کرد: مردم از ۱۵ خرداد ۴۲ نشان دادند که میداندار، پیشرو و رهبر جریانها هستند و ما به دنبال مردم جلو رفتیم تا فاصله را با آنان کم کنیم و با اجماع و وفاق در کشور راهبرد پاسخگویی به مطالبات و منویات مردم را پیگیری کنیم و به هر میزان که تعاملات با مردم بالاتر رود بهتر میتوانیم پاسخگوی خواستههای مردم باشیم که صدا و سیما نیز با الگوگیری از جنگ ۱۲ روزه همین مسیر را دنبال کند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به شیطنتهای دشمنان و رسانههای معاند و مخالف در ایجاد عملیات روانی در خصوص مکانیزم ماشه برای برهم ریختن آرامش کنونی کشور تصریح کرد: مردم ایران بسیار آگاه هستند و مدتهای طولانی است که از موضوع تحریم عبور کردند البته ما داوطلب تحریم نیستیم و میدانیم تحریمها روند پیشرفت کشور را کند میکند اما مانع حرکت کشور نمیشود.
عارف تصریح کرد: دشمنان با تحریمهای ظالمانه و طرح موضوع مکانیزم ماشه آخرین برگ خود را میکنند اما ما هنوز برگ اول خود در برابر آنان را رو نکردیم و به کشورهای غربی توصیه میکنیم که عقل سلیم حکم میکند برای چندمین بار از مردم ایران گزیده نشوند و غرب در مسئله ایران از سال ۵۷ تاکنون در هیچ صحنه ای تحلیل درستی نداشت.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به جنایتهای کشورهای غربی در ۸ سال دفاع مقدس و فروش سلاحهای شیمیایی به رژیم بعثی ادامه داد: با وجود این جنایتها دشمنان نتوانستند مردم ایران را شکست دهند و نظام اسلامی و مردم ایران با تجاربی که از تحریم و ۸ سال دفاع مقدس به دست آوردهاند، با حربه تحریم و مکانیزم ماشه مقابله خواهند کرد. ما به دنبال جنگ نیستیم اما امروز آمادگیهای کشور پس از جنگ ۱۲ روزه کاملاً جبران شده تا جایی که مشکلاتی که چند ماه طول میکشید تا حل شوند اما ظرف مدت کوتاهی حل شده است.
وی با تاکید بر اینکه از رسانه ملی انتظار داریم قرائت واقعی از حوادث جنگ ۱۲ روزه را به نمایش بگذارد، خاطرنشان کرد: وضعیت امنیتی کنونی کشور در شرایط مطلوب و خوبی قرار دارد و مردم آرامش خود را حفظ کنند و تحت تاثیر مسائل قرار نگیرند. باید وفاق کنونی را حفظ کنیم.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به حمله رژیم متجاوز صهیونیستی به رسانه ملی افزود: این حمله در میانه مذاکرات هستهای صورت گرفت و بار دیگر مظلومیت انقلاب و نظام اسلامی برای آیندگان مشخص شد و دشمن اگرچه در غزه دچار جنایات وحشیانه میشد اما جرات نمیکرد با دم شیر بازی کند.
عارف با بیان اینکه ساختمان شیشهای خبر تنها متعلق به صدا و سیما و ایران نبوده بلکه به همه رسانههای آزاد دنیا و رسانههایی که میخواهند قرائت دقیقی از حوادث روایت کنند، تعلق دارد، اضافه کرد: در حالی به صدا و سیما حمله شد که بخش رسانه در تمام کشورهای جهان مصونیت عمومی و طبیعی دارد و در غزه نیز خبرنگاران مورد هدف قرار میگیرند.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه مسائل و مشکلات در کنار ظرفیتهای رسانه ملی و کمکهای مردم و دولت حلشدنی است، گفت: در ستاد بازسازی همکاری مردم و آسیبدیدگان فوقالعاده است و با ظرفیتی که از مدیران این سازمان میشناسیم، ساختمانی بهتر و مجهزتر در اختیار رسانه ملی قرار میگیرد و دولت در حد توان به رسانه ملی کمک میکند، البته باید جایگاه رسانه ملی ارتقاء یابد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین حین بازدید از ساختمان شیشهای خبر و در جمع خبرنگاران با قدردانی از زحمات و تلاشهای رسانه ملی و خبرنگاران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و با اشاره به بازدید خود از ساختمان شیشهای خبر که در حملات موشکی رژیم صهیونیستی دچار آسیب شد، تاکید کرد: در محلی حاضر شدیم که اقتدار رسانه را نشان میدهد و اگر بتوانیم این مجموعه را به صورت موزه نگه داریم، بیانگر نگاه غرب به آزادی مطبوعات و رسانه خواهد شد.
وی تصریح کرد: عملکرد کشورهای غربی علیرغم شعارهایی که سر میدهند را در غزه به خوبی شاهد هستیم و فکر میکردند در تهران میتوانند غزه دومی بوجود آورند اما غرب و تمدن غرب از ابتدا انقلاب اسلامی ایران را نشناخت و به ساختمان شیشهای خبر ۱۰ موشک اصابت کرد اما مردم ایران در روز دوم جنگ با وفاق و انسجام اجتماعی بوجود آمده، ۸۶ میلیون موشک به دشمنان شلیک کردند و همه خوابهای خیالی و باطل مدعیان آزادی، استقلال و حقوق بشر را نقش بر آب کرد.
عارف با قدردانی صمیمانه از حضور حماسی مردم با وجود مسائل و مشکلات معیشتی و ناترازیها افزود: خدمتگزاران مردم در دولت چهاردهم به صورت شبانهروزی در حال فعالیت و کار هستند تا آنچه در شأن این مردم هست را پاسخ دهیم و مطمئناً به تلاشهای خود ادامه خواهیم داد زیرا حق مردم زندگی با نشاط و آرام است که راهبرد دولت چهاردهم در همین مسیر است که با کمک مردمی ناترازیها سامان خواهد یافت.
عارف با تاکید بر اینکه دولت مدتها برای شیطنتهای احتمالی دشمنان آمادگی کامل داشت، گفت: رژیم صهیونیستی به این تصور بود که میتواند همان رفتار ددمنشانه در غزه و مردم مظلوم فلسطین را در ایران دنبال کند که سیلی محکمی از مردم ایران خورد.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: بارها اعلام کردیم که جنگطلب نیستیم و امروز نیز دیپلماسی برای ما اولین راه حل مشکلات است اما آمادگی داریم اگر شیطنت مجددی شد سیلی محکمتری به دشمن بزنیم.
عارف در خصوص عملکرد رسانهها و صدا و سیما در جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: من همواره نسبت به رسانهها و خبرنگاران نگاه مثبت و خوبی داشتهام البته در صدا و سیما اختلاف نظرهایی بوجود می آید اما صدا و سیما رسانه ملی است و باید مدافع و پیگیر منافع ملی و دیدگاهها و راهبردهای نظام باشد اما به منزله این نیست که نقد نکند و وظیفه صدا و سیما نقد منصفانه و دوطرفه است و نباید مسائل یکسویه دیده شود. معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: باید اجازه دهیم بحثهای کارشناسی در صدا و سیما به صورت جدی مطرح شود و آمادگی کامل داریم تا بحثهای چالشی و جدی را با نظرات کارشناسان موافق و مخالف مطرح کنیم و با نقطه نظرات و دیدگاههای دو طرف میتوانیم منافع خودمان را دنبال کنیم و اگر منتقدی نقدی کند در دولت بررسی و عمل میکنیم.
وی افزود: دولت به نمایندگی از مردم عمل میکند و کشورهای غربی که علیرغم همه ادعاهای خود نشان میدهند که قیم عالم هستند و کوچکترین صدا راخفه می کند، دیگر جواب نمیدهد و ما بر این باور هستیم که با اتکای به خداوند و پشتوانه مردم و در یک فضای صمیمی و خوب تصمیمات را دنبال میکنیم و اگر در تصمیمگیریها به دیدگاههای مردم و نخبگان توجه کنیم، بهتر میتوانیم در اجرا عمل کنیم که صدا و سیما در این زمینه نقش مهمی دارد.