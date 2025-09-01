خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر موسوی:

ایران از ملت مقاوم و شجاع یمن حمایت می‌کند

ایران از ملت مقاوم و شجاع یمن حمایت می‌کند
کد خبر : 1680714
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی بر ادامه حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم مقاوم و شجاع یمن تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی خطاب به فرمانده نیروهای مسلح و مردم یمن پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 جنایت فجیع و حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به صنعا، پایتخت یمن، که منجر به شهادت" احمد غالب ناصرالرهوی" نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی و جمعی از وزرای همراه ایشان شد، مصداق بارز جنایت جنگی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و صحنه جدیدی از رسوایی آن رژیم سردمدار ترور وپرورش دهنده تروریست درجهان است که به شدت آن را محکوم می‌کنیم.

جنایت اخیر رژیم صهیونی درترور دولتمردان یمن که در امتداد سیاست‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه آن رژیم منفور و درنده خوی و حامیان آن، به‌ویژه آمریکا، صورت گرفت، نشان‌دهنده هراس عمیق از گسترش محور مقاومت و انسجام ملت‌های منطقه در دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با اشغالگری و جنایت‌گری است، هرگز خللی بر عزم و اراده انقلابی و ایمانی رزمندگان سلحشور یمن و باور آنان در پشتیبانی مقتدرانه از فلسطین و غزه مظلوم وارد نخواهد ساخت.

ملت یمن، هم اینک با وجود تحریم‌، محاصره و تجاوزات مستمررژیم صهیونیستی، استوار و مقاوم در اوج شجاعت و فداکاری، به نماد مقاومت علیه نظام سلطه جهانی و فخر امت اسلامی تبدیل شده‌ است و با عبور از شرایط سخت و پرخطر، به فضل الهی با غلبه بر چالش‌های پیش رو به آرمان‌های بلند خود دست خواهد یافت و ماهمچون گذشته از این مردم مقاوم وشجاع وآرمان های مقدسش حمایت خواهیم کرد .

رئیس ستادکل نیروهای مسلح

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر