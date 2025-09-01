خبرگزاری کار ایران
عراقچی:

اقدامات رژیم صهیونیستی هیچ خللی در عزم مردم یمن ایجاد نمی‌کند

اقدامات رژیم صهیونیستی هیچ خللی در عزم مردم یمن ایجاد نمی‌کند
وزیر امور خارجه کشورمان در پی شهادت نخست وزیر یمن، نوشت: بدون تردید اقدام جنایتکارانه رژیم منفور و غاصب صهیونیستی هیچ خللی در عزم پولادین مردم یمن برای دفاع از عزت و استقلال خود و حمایت از آرمان فلسطین ایجاد نمی‌کند.

به گزارش ایلنا،  سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به مناسبت شهادت نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه و چند مقام ارشد دیگر دولت یمن در جریان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به این کشور با صدور پیامی نوشت:

متن پیام به این شرح است:

با نهایت تأثر و اندوه، شهادت احمد غالب الرهوی نخست‌وزیر، جمال عامری وزیر امور خارجه، و چند مقام ارشد دیگر دولت تغییر و سازندگی یمن در جریان تجاوز نظامی سبعانه رژیم صهیونیستی به این کشور را به مردم قهرمان یمن، ملت مظلوم فلسطین و همه مسلمانان و آزادگان جهان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

ترور بزدلانه رهبران یمنی که با نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن همراه بود، جنایتی شنیع و بی‌سابقه علیه ملت بزرگ و آزاده یمن است که طی ۲ سال گذشته نام خود را به‌عنوان حامی و مدافع راستین مردم مظلوم فلسطین در صفحات تاریخ ثبت کرده است.

ادامه بی‌عملی سازمان ملل در قبال نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل از سوی رژیم صهیونیستی و گسترش دامنه تجاوزات و جنایات این رژیم در منطقه غرب آسیا همزمان با تشدید نسل‌کشی در غزه و حملات مکرر به یمن و سوریه و لبنان، که با حمایت نظامی و سیاسی آمریکا و انگلیس و برخی دیگر از کشورهای غربی صورت می‌گیرد، اعتبار قواعد و هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل را به شدت مخدوش کرده و این کشورها را به همدستان و شرکای جنایات رژیم اشغالگر تبدیل کرده است. این وضعیت تهدیدی بی‌سابقه علیه صلح و امنیت بین‌المللی و خطری وجودی علیه انسانیت است.

کشورهای منطقه و جامعه جهانی وظیفه دارند برای توقف نسل‌کشی در غزه و مواخذه و مجازات سران رژیم صهیونیستی اقدامی عاجل و مؤثر انجام دهند.

اینجانب ضمن ابراز همدردی عمیق با مردم مقاوم یمن و خانواده‌های شهدا، علو درجات آنها را از خداوند متعال خواستارم.

بدون تردید اقدام جنایتکارانه رژیم منفور و غاصب صهیونیستی هیچ خللی در عزم پولادین مردم یمن برای دفاع از عزت و استقلال خود و حمایت از آرمان فلسطین ایجاد نمی‌کند بلکه شعله‌های مقاومت را در این کشور و سراسر منطقه فروزان‌تر خواهد نمود.

 

انتهای پیام/
