عراقچی:
اقدامات رژیم صهیونیستی هیچ خللی در عزم مردم یمن ایجاد نمیکند
وزیر امور خارجه کشورمان در پی شهادت نخست وزیر یمن، نوشت: بدون تردید اقدام جنایتکارانه رژیم منفور و غاصب صهیونیستی هیچ خللی در عزم پولادین مردم یمن برای دفاع از عزت و استقلال خود و حمایت از آرمان فلسطین ایجاد نمیکند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به مناسبت شهادت نخستوزیر، وزیر امور خارجه و چند مقام ارشد دیگر دولت یمن در جریان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به این کشور با صدور پیامی نوشت:
متن پیام به این شرح است:
با نهایت تأثر و اندوه، شهادت احمد غالب الرهوی نخستوزیر، جمال عامری وزیر امور خارجه، و چند مقام ارشد دیگر دولت تغییر و سازندگی یمن در جریان تجاوز نظامی سبعانه رژیم صهیونیستی به این کشور را به مردم قهرمان یمن، ملت مظلوم فلسطین و همه مسلمانان و آزادگان جهان تبریک و تسلیت عرض میکنم.
ترور بزدلانه رهبران یمنی که با نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن همراه بود، جنایتی شنیع و بیسابقه علیه ملت بزرگ و آزاده یمن است که طی ۲ سال گذشته نام خود را بهعنوان حامی و مدافع راستین مردم مظلوم فلسطین در صفحات تاریخ ثبت کرده است.
ادامه بیعملی سازمان ملل در قبال نقضهای فاحش حقوق بینالملل از سوی رژیم صهیونیستی و گسترش دامنه تجاوزات و جنایات این رژیم در منطقه غرب آسیا همزمان با تشدید نسلکشی در غزه و حملات مکرر به یمن و سوریه و لبنان، که با حمایت نظامی و سیاسی آمریکا و انگلیس و برخی دیگر از کشورهای غربی صورت میگیرد، اعتبار قواعد و هنجارهای بنیادین حقوق بینالملل را به شدت مخدوش کرده و این کشورها را به همدستان و شرکای جنایات رژیم اشغالگر تبدیل کرده است. این وضعیت تهدیدی بیسابقه علیه صلح و امنیت بینالمللی و خطری وجودی علیه انسانیت است.
کشورهای منطقه و جامعه جهانی وظیفه دارند برای توقف نسلکشی در غزه و مواخذه و مجازات سران رژیم صهیونیستی اقدامی عاجل و مؤثر انجام دهند.
اینجانب ضمن ابراز همدردی عمیق با مردم مقاوم یمن و خانوادههای شهدا، علو درجات آنها را از خداوند متعال خواستارم.
بدون تردید اقدام جنایتکارانه رژیم منفور و غاصب صهیونیستی هیچ خللی در عزم پولادین مردم یمن برای دفاع از عزت و استقلال خود و حمایت از آرمان فلسطین ایجاد نمیکند بلکه شعلههای مقاومت را در این کشور و سراسر منطقه فروزانتر خواهد نمود.